Son dakika haberler: Yunanistan'da Türkiye ve Erdoğan itirafı: İki önemli hata yaptık, bizden bıktılar...

Sürekli olarak ‘(Cumhurbaşkanı) Erdoğan tahrik ediyor, saldırıyor’ demek, ne gerçekçiliktir ne de gerçek ile ilgisi vardır. Erdoğan her tahrik ve tehdit ettiğinde, Avrupa’ya koşmak da bir çözüm değil. Avrupa bize daha ne kadar tahammül edecek. Bizden bıktılar. Biz kendimizin haklı, Türkiye’nin haksız olduğuna sadece birbirimizi inandırdık. Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde sırtımızı güreş minderinde, Avrupa’yı da karşılaşmanın bitmesi için geri sayan hakem olarak görebiliriz.”