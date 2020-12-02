Son dakika haberler: Yeni teknik ortaya çıkardı... İşte koronavirüsün akciğerlerde bıraktığı hasar!

'UZUN KOVİD' NEDİR? Koronavirüsü yenen bazı kişilerde hastalığa bağlı semptomlar görülmeye devam ediyor. Uzmanlar bu duruma "uzun kovid" ya da "uzatmalı kovid" adını verirken neden rastlandığı ve kimlerde daha sık görüldüğü konusundaki araştırmalarına da devam ediyor.