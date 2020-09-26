Son dakika haberler: Yeni araştırma ortaya çıkardı: Koronavirüs artık daha bulaşıcı!
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bilim insanları virüsü yenecek bir aşı geliştirmek için çalışmalarına devam ederken ABD'de yapılan yeni bir araştırma koronavirüsün mutasyon geçirerek daha bulaşıcı hale geldiğini ortaya koydu.
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Koronavirüs salgını aylardır tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Virüs kaynaklı can kaybı 993 bin 540’a yükseldi.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 769 bin 107’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 178 bin 421’e ulaştı.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 244 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 440’a ulaştığı bildirildi.
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Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve ölüm sayısına sahip olan ABD'de yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
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Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.
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Araştırma koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı.
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Washington Post gazatesindeki habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğuna dikkat çektiler.
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ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.
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David Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
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Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceğini ortaya koyduğunun altını çizdi.
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Dolayısıyla Morens, tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.
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ABD'de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20'sinde vaka sayıları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.
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ABD'de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.
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Salı günü koronavirüs ölümlerinin 200 bini aştığı ABD'de her gün 300 ila 1000 arasında kişi Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor.
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ABD dünyada koronavirüs vakaları ve ölümleri toplam sayısında birinci sırada.
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Vakalardaki en yüksek artışlar Colorado, Wyoming, Wisconsin ve Montana gibi ülkenin batı ve orta batısındaki eyaletlerde görülüyor.
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Yaz aylarında en çok vakanın yaşandığı Texas eyaletinde de son birkaç gündür vaka sayıları yeniden arttı.
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Kamu sağlığı uzmanları verilere göre vaka artışlarında başı gençlerin çektiğine dikkat çekiyorlar.
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Haziran-Ağustos ayları arasında ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişilerin yüzde 20’sinin 20-29 yaş aralığında olduğunu duyurdu.
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CDC’nin yayınladığı raporda, yaz aylarında 20’li yaşlardaki kişilerde virüsün kritik oranda yayıldığının tespit edildiği açıklandı. Genç yetişkinlerde ölüm oranının düşük olduğu ifade edilse de bu yaş aralığındaki kişilerin virüsün yayılmasına hız kazandırdıkları belirtildi.
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Rakamların yüksekliğine karşın Amerikan nüfusunun yüzde 90'ının henüz hastalığa yakalanmaması, toplumda bağışıklık duvarı oluştuğunun da söylenemeyeceğini gösteriyor.
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Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden de yeni bir koronavirüs ve aşı açıklaması geldi.
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DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı başarılı bir aşının yaygın olarak kullanılacağı güne kadar korona virüse bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini ifade etti.
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Ryan, salgına karşı birlikte ve uyumlu hareket edilmemesi halinde bu sayının daha da fazla olacağını aktardı.
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Ryan, "Bunu yapmazsak bahsettiğiniz sayı sadece hayal edilebilir değil, ne yazık ki çok muhtemel" dedi.
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Tüm dünyada kısıtlamaların ve tecritlerin hafifletilmesinin ardından virüsün gençler arasında yayıldığına dikkat çeken Ryan, vaka sayılarındaki artış nedeni ile gençlerin suçlanmaması gerektiğini dile getirdi.
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Özellikle İngiltere, Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkeleri salgını kontrol altına almaya başardıktan sonra geçtiğimiz haftadan itibaren tekrar rekor sayıda vakalar açıklamış, bunun ardından da bu ülkelerde sıkı koronavirüs önlemlerine geri dönülmüştü.