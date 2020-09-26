Son dakika haberler: Yeni araştırma ortaya çıkardı: Koronavirüs artık daha bulaşıcı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 244 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 440’a ulaştığı bildirildi.