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Hürriyet
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Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 17:53 | 

Son dakika haberler... Vekilin test sonucu belli oldu... Salon hemen boşaltılıp dezenfekte edildi

TBMM Genel Kurulunda bulunan bir milletvekilinin COVID 19 testinin pozitif olduğunu öğrenilmesi üzerine Genel Kurul Salonu boşaltılarak dezenfekte edildi.

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
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Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Girip çıkan bir arkadaşımızın daha pozitif çıktığını öğrendik” diye anons ettikten sonra Genel Kurula dezenfekte edilip havalandırılması için ara verdi.

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Test olan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir’in Genel Kurul’dayken telefonuna gelen mesajla COVID 19 sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi üzerine salondan ayrıldığı ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danışbeştaş’ın TBMM Başkanlık divanını uyardığı öğrenildi.

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Bazı milletvekilleri ise olayın üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 14 günlük karantina uygulamasının zorunlu olduğunu belirtti.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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