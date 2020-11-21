Son dakika haberler... Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anladı! Meydanlar boş kaldı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlar dün akşam uygulanmaya konuldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Dün saatler 20.00'yi gösterdiğinde iş yerleri kepenk indirdi. Esnaf bugün saat 10.00'da da iş yerlerini açtı. Ancak, bu kez sokaklar boş kaldı. İlk başta açıklanan yasakların uygulama saatleri kafaları karıştırınca vatandaş kendi kendine sokağa çıkma yasağı koydu.
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İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulamalarına başlandı.
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ANTALYA
Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da yasaklara uyuldu ve dün saatler 20.00'yi gösterdiğinde iş yerleri kepenk indirdi. Esnaf bugün saat 10.00'da da iş yerlerini açtı. Ancak, bu kez sokaklar boş kaldı. İlk başta açıklanan yasakların uygulama saatleri kafaları karıştırınca vatandaş kendi kendine sokağa çıkma yasağı koydu. Durum böyle olunca da Antalya'nın en işlek cadde ve sokaklarında yok denecek kadar insan sirkülasyonu yaşandı.
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TRABZON
Trabzon'da koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günde, yağışlı ve soğuk hava da etkili olunca sokaklar boş kaldı.
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KAYSERİ
Kayseri’de kafeler, kahvehaneler, oyun salonlarının, yeni tedbirler kapsamında kurallara uyduğu görüldü. Sahabiye ve Hunat mahalleleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda kapsam içinde olan işletmeler kepenk açmadı. Polis ekipleri, kapsama giren işletmeleri denetledi.
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OSMANİYE
Cuma akşamı 20.00’dan başlayıp cumartesi günü saat 10’a kadar sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünen Osmaniye Düziçi ilçesi sanayi esnafı iş yerlerini saat 10.00’a kadar açmadı. Yasak saatinin kafaları karıştığını belirten esnafalar, iş yerleri açmak için saat 10’a kadar beklediklerini kaydetti. Kısıtlama saatlerinden dolayı kafalarının karıştığını ifade eden sanayi esnafı, “Sokağa çıkma yasağı var zannettik. Ama gün ve saatleri karıştırmışız. Şimdi saat 10 ve geldik işyerlerimizi açıyor” dediler.
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ANTALYA
DHA'nın sokakta mikrofon uzattığı bazı vatandaşların, sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaşadıkları tereddüt, konuşmalarına yansıdı.
Muratcan Işık yasakların yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben sosyal medyadan sokağa çıkma yasağı olduğunu gördüm. O yüzden dün akşam da çıkamadım. Kimin ne dediği belli değil ki. Bilmiyorum ki şu anda da millet dışarıda. Ceza yesek ne olacak? Hatta yasak mı değil mi ondan da emin değilim. Hiçbir fikrim yok. Korkuyorum ağabey yalan değil. Şimdi polis görsem kaçacağım" dedi. Muhabirin “Korkmayın şu an sokağa çıkma yasağı yok" demesi üzerine Işık, “İşte onu bilmiyordum. Az önce teyzem yanıma kahvaltıya gelecekti ama yasak dedi. Ben de ondan öğrendim yasak olduğunu ama baksanıza millet dışarıda geziyor. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.
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KAYSERİ
Remziye Sultan Ağca da insanların sokakta olmamasının nedeninin 'korku' olduğunu ifade ederek, “Sokağa çıkma yasağını insanlar ya yanlış anladı, ya da çok korkuyorlar. Ama ben korkmuyorum" dedi.
Nur Şadiye Elmalıoğlu ise koronavirüs vakalarının arttığı belirterek, “İnsanlar onun için çıkmıyorlar. Doğrusunu yapıyorlar. Ben de acil işim vardı diye çıktım. Çok güzel oldu. Bunu daha önce yapmamız lazımdı. Bu vatandaşın da aldığı bir tedbir. Ancak bu şekilde önüne geçebiliriz. Tek tek her birey kendisini kontrol edecek. İnşallah bu tedbir devam etsin ki atlatabilelim" diye konuştu.
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ANTALYA
Esnaf Yusuf Öztürk ise dün akşam saat 20.00'de iş yerini kapattığını, sabah 10.30 gibi de açtığını belirterek artık sokakların boş olacağını söyledi.
Sercan Çobanoğlu da insanların sokağa çıkma yasağını yanlış anladığına dikkati çekerek, “Şu an saat 11'e çeyrek var ve gördüğünüz gibi caddemiz çok boş. Ne esnaf, ne de halk sokakta. Hala bir korku ve tedirginlik var. Çıkarsam ne olur diye. İnşallah bu da bir an önce aydınlanır" dedi.
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TRABZON
Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Şakir Bal isimli vatandaş, “Kısıtlamalar bizim sağlığımız için. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu tür kurallara uyarsak hastalığın önünü alırız. Dışarıya çıkmamak daha iyi. Kendi sağlığımızı korumak bizim elimizde” dedi. Erol Kara ise, “Çay ocağı gibi yerler açık olmadığından ya da oturulacak hiçbir yer olmadıktan sonra dışarıya çıkmanın bir anlamı yok. Bugün bu sakinliğinde bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Koronavirüsten korunmak için hijyen, maske ve mesafeye özen göstermemiz gerekiyor. Ama maalesef buna uyulmuyor ki bu kadar vaka ve ölümler arttı. Çok yazık” diye konuştu. Gökhan Şahin de, “Kısıtlamalar bizlerin kurallara uymamasından dolayı uygulanıyor. İnsanlar kurallara uymak zorunda. İnsanların şunda sokağa çıkıp yapabileceği çok bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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KOCAELİ
Kocaeli'nde 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokakların sakinliği dikkat çekti.
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KOCAELİ
Kocaeli'nin ilçeleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalarında 7/24 görüntü alan şehir kameralarında cadde ve sokaklardaki sakinlik ve çok az sayıda insan olması dikkat çekti.
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MADDE MADDE YENİ YASAKLAR
Son getirilen pandemi kısıtlamaları vatandaşın kafasını karıştırdı. Yasakların kimleri ve neleri kapsadığı konusunda soru işaretleri oluşunca İçişleri Bakanlığı yeni tedbirlerle ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte madde madde yeni COVID-19 kısıtlamaları:
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OKULLAR VE KREŞLER
Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Çocuklar veli-vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.
Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi gösterenler, muaf olacak. Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
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SINAVA GİRECEKLER
“Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
KPSS, kariyer mesleklerin giriş sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.
İnşaat sektörü ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
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OTELLER VE YABANCI TURİSTLER
Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla özel aracıyla seyahat edebilecek. Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayacak.
Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak.
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SEYAHAT KURALLARI
Deniz turizmi amaçlı tekne ve yatlar, yeme-içme servisi yapmayacak.
Seyahat acentelerinin tur, paket tur, konaklama ve transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak.
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GENÇLER VE 65 YAŞ ÜSTÜ
65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek.
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20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli-vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.
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CUMA NAMAZI İZNİ
65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi göstermeleri halinde kısıtlamadan muaf tutulacak.
Cuma namazı kılmak isteyenler için il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek.
20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.
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AZINLIK CEMAATLERİ
Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının dini vecibeleri yerine getirmelerinde bir kısıtlama olmayacak, izin alınması gerekmeyecek.
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HAVAALANI MEKÂNLARI
Havaalanlarındaki yeme-içme mekânları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.
Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya gibi), 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verme kısıtlamasına tabi olmayacak.
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PAZARYERLERİ
Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazaryerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.
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HALI SAHA MAÇLARI
Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılamayacak ve futbol okulu/akademisi gibi faaliyetler devam etmeyecek.
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HASTANE KAFELERİHastanelerde bulunan yeme-içme mekânları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek. Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında “gel-al” şeklinde yapabilecek.
Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.
Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında “gel-al” şeklinde yapabilecek.