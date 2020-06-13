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Hürriyet
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İHA
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 11:30,

Son dakika haberler... Vakalar bir anda arttı! İkinci dalgada ‘somon balığı’ iddiası

Çin’in başkenti Pekin’de iki ay sonra yeniden Covid-19 vakaları tekrar artmaya başlandı.

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İki aydır yeni Covid-19 vakasına rastlanmayan Pekin’de son iki günde tespit edilen vakaların ardından alarm seviyesi yeniden yükseltildi.

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Kent yönetimi, Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Xinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Sebze, meyve ve et ürünleri satılan söz konusu toptancı halinin dezenfekte edileceği bildirildi.

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Pekin’de 56 gün aradan sonra perşembe günü yerel kaynaklı bir vaka açıklanmış, cuma günü de iki yeni vakaya daha rastlandığı bildirilmişti.

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Cuma günü tespit edilen her iki vakanın da yakın tarihte Xinfadi pazarında bulundukları tespit edilmişti.

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Hastalarla yakın temasta bulunmuş kişilerin karantina altına alındığı aktarıldı. Bugün itibarıyla pazarda çalışan 517 kişinin test edildiği, 46 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Pazarda çalışan veya tezgâhı bulunan yaklaşık 10 bin kişinin teste tabi tutulacağı ifade edildi. Xinfadi pazarı, başkentin sebze ve meyve tedarikinin yüzde 90’ını karşılıyor.

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Kent yönetimi, yeni vakaların açıklanması üzerine taze ürünler, donmuş et ve su ürünleri satan pazarlar ile gıda depolarına, süpermarketlere ve restoranlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

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Pazartesi yeniden okullara dönmeleri beklenen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin eğitime başlama tarihinin yeniden ertelendiği duyuruldu. Xinfadi çevresindeki bazı okullar ile anaokulları da kapatıldı.

9SOMON BALIĞINDAN BULAŞTI İDDİASI
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SOMON BALIĞINDAN BULAŞTI İDDİASI

Diğer yandan, Xinfadi pazarında yapılan incelemelerde, ithal somon balığı satan bir pazarcının kesme tahtasında korona virüse rastlandı.

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Satıcının somon balığını kentteki bir başka pazardan aldığı belirtildi. Somon balığı, halkın gıda güvenliğine yönelik endişelerini yeniden artırırken, kentteki birçok süpermarket zincirinin somon balığını raflarından kaldırdığı bilgisi verildi.

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