Son dakika haberler: Uzmanlar CNN Türk'te uyardı: Bıçak kemiğe dayandı... Koronavirüsü yok etmek için 21 gün tam kapanma önerisi

Açıkçası kısmi tedbirlerin çok ciddi bir katkısı olmadığı gibi bir veri var elimizde... Ben çok sert tedbirler bekliyorum, eğer bir kapanma olacaksa bunun minimum 2 hafta olması lazım. İnsanlar arasındaki bulaş zincirini kırabilmek için bunun çok uzun bir süreye yayılması lazım. Biz bu şekilde devam edersek, bu tedbirin çok kısa bir zamanda karşımıza çıkacağını düşünüyorum.