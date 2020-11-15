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Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 11:03 | 

Son dakika haberler: Ünlü isimler akın etti.. Maske ve sosyal mesafe yok!.. Akmerkez'de korona partisi...

Eğlence tutkunları koronavirüs dinlemiyor. Gelen son dakika haberine göre,bu kez de Akmerkez Residence’taki bir dairede parti yapıldı. Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu davetlilerin maskesiz katıldığı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı parti, sabahın ilk ışıklarına dek sürdü.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Tüm dünyada çok sayıda ölüme neden olan COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. Evlerde, villalarda yapılmaya başlanan “özel partiler”den biri de önceki akşam Etiler’deki Akmerkez Residence’ta bulunan bir dairede gerçekleşti.

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Koronavirüsü umursamadan bir araya gelen yaklaşık 70 kişi, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Partiye katılanlar arasında cemiyet hayatının tanınmış isimleri Kerim Sabancı, Kaan Kalyon ve Caner Karaloğlu ile oyuncu Öykü Çelik ve Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da vardı.

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Ünlü isimler gecenin sonunda görüntülenmemek için rezidansı otopark kapısından terk etti. Sabaha karşı partiden çıkan diğer davetliler ise yüzlerini gizleyerek objektiflerden kaçtı.

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Öykü Çelik de eğlenceye katıldı ve gecenin sonunda otopark kapısından çıktı.

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Partiye katılan kadınlardan biri, fotoğrafını çeken basın mensuplarına parmak işareti yaptı.

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Ünlü iş insanı Caner Karaloğlu (üstte) partinin yapıldığı rezidansa arkadaşlarıyla beraber girerken objektife yansıdı. Davetliler parti çıkışı yüzlerini gizledi.

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Özel partiye katılan Jose Sosa bir süre önce koronavirüse yakalandığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Kaan Kalyon

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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