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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler... Ülkede korkulan oldu, topyekûn kapatma geldi ... Koronavirüs salgınını kontrol altına alınamayınca ikinci karantina başladı!
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Hürriyet
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Dünya
AA-BBC Türkçe/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, AA
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 10:32 | 

Son dakika haberler... Ülkede korkulan oldu, topyekûn kapatma geldi ... Koronavirüs salgınını kontrol altına alınamayınca ikinci karantina başladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken özellikle Avrupa ülkeleri sonbaharın gelişiyle birlikte vaka sayılarında korkutan artışlarla karşılaştı. İkinci dalgaya sert yakalanan İngiltere'de ise salgının ilk aylarından sonra bir kez daha karantina kararı alındı. Tüm işletmeler tek tek kapanırken başta Londra olmak üzere İngiltere sokaklarında ilginç anlar yaşandı.

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Koronavirüs salgını dünya çapında etkili olmaya, vaka ve ölüm sayıları tüm ülkelerde her geçen gün artmaya devam ediyor. Salgında ikinci dalganın başlaması üzerine ülkeler teker teker sıkı virüs tedbirlerine dönmeye başladı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 milyon 172 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 225 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 512 bini aştı.

31 AYLIK KARANTİNA BAŞLADI
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1 AYLIK KARANTİNA BAŞLADI

İngiltere Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olmayı sürdürüyor. Ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararı uygulanmaya başlandı.

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İngiltere, mart ayının ardından bir kez daha karantinaya gitti. Gece 24.00'te (TSİ 03.00) başlayan karantinayla bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

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Ancak özellikle Londra'da gençlerin alınan karara rağmen sokaklarda eğlenmeye devam ettiği görüldü. Gençler karantina uygulamasının başlamasından önceki son saatleri doyasıya yaşamak için sokakta kalmaya devam etti.

6GENÇLER SOKAKLARDAN AYRILMADI
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GENÇLER SOKAKLARDAN AYRILMADI

Barların kapatılmasının ardından gençler, başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da sokaklarda eğlenmeye devam etti.

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Polis, kurallara uymaları için gençleri uyarırken, bu sırada çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı.

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Çevredekilerin polise tepki gösterdiği olayda gerginlik bir süre devam etti.

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Müdahalenin ardından sokaklar büyük ölçüde boşalsa da bir grup genç, kentin meydanlarında eğlenmeyi sürdürdü.

10KARANTİNA İŞE YARAMIYOR
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'KARANTİNA İŞE YARAMIYOR'

AA muhabirine konuşan bir İngiliz, Kovid-19 önlemlerinin başarısız olduğunu ve Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi yönetemediğini söyledi.

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Bir başka genç ise ulusal karantina kararının salgını durdurmada işe yaramadığını ve insanların para kazanmalarına engel olmayacak başka bir yol bulunması gerektiğini savundu.

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İngiltere'ye Avustralya'dan gelen bir kişi de ulusal karantinanın kötü olduğunu, Noel'in de beklediği gibi geçmemesinden endişe ettiğini aktardı.

13JOHNSON İKİNCİ KARANTİNA FELAKET OLUR DEMİŞTİ
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JOHNSON 'İKİNCİ KARANTİNA FELAKET OLUR' DEMİŞTİ

Salgında, 47 bin 742'yle Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

14MECBUR KALDILAR...
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MECBUR KALDILAR...

16 Eylül'de yaptığı açıklamada ikinci karantinanın ekonomik açıdan "felaket" olacağını söyleyen Başbakan Johnson, 31 Ekim'deki açıklamasında artan vaka sayısı karşısında karantina kararı almaya mecbur kaldıklarını bildirmişti.

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İngiltere'de martta da karantinaya gidilmiş ve önlemler, aşama aşama büyük ölçüde temmuzda kaldırılmıştı.

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Halktan mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları istenirken, hayati önem taşımayan ürünlerin satıldığı mağazaların tamamının yanı sıra pub, restoran, kafe ve spor salonlarının kapatılması öngörülüyor.

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Ancak bahar aylarında yapılan uygulamanın aksine bu kez okullar ve üniversiteler kapatılmıyor.

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Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışına turistik amaçlı her türlü seyahat de yasaklandı. Yalnızca iş amaçlı seyahatlerin yapılmasına izin verilecek.

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Polis, sokağa çıkma kısıtlamalarını "ciddi şekilde" ihlal edenlerin sert cezalara çarptırılacağını söyledi.

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Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların 2 Aralık Çarşamba günü "otomatik olarak" kaldırılacağını belirtti. Ancak bu süre dolmadan önce, parlamentonun toplanarak bundan sonra atılacak adımlara ilişkin karar vermesi bekleniyor.

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Alınan önlemlerle sosyal hayat asgariye çekilerek, enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor. Buna göre, halktan egzersiz yapmak veya işe, okula ya da alışverişe gitmek gibi faaliyetler dışında evden çıkmamaları istendi.

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Buna göre farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek. Restoran ve kafeler kapatılacak ancak paket servis yapmalarına izin verilecek. Alınan önlemlerin Noel dönemi öncesinde ülkenin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor.

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İngiltere'de son dönemde yapılan modelleme ve öngörüler, salgının ikinci dalgasının bahar aylarındaki ilk dalgadan çok daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor. Hükümete sunulan modellerden biri, sınırlamaların hiç uygulanmaması durumunda kış aylarında günlük ölüm sayısının 4 bini aşabileceğini öngörüyor.

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