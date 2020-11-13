Son dakika haberler.. Uğur Şahin'den Koronavirüs aşısı için heyecanlandıran açıklama: Kovid'in bulaşmasını bile önleyeceğiz!

Aşının "birden fazla şekilde" koronavirüse saldırdığını belirten Şahin, "Covid-19'un hücrelerimize girişini engelliyor. Ama virüs bir şekilde girmiş bile olsa, o zaman da hücreleri virüsün kafasına vurup ortadan kaldırıyor. Bağışıklık sistemini bu iki savunma hareketini yapacak şekilde çok iyi eğittik. Artık biliyoruz ki virüs bu mekanizmalara karşı kendisini savunamaz" diye konuştu.