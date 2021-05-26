Son dakika haberler: Türkiye'nin gözü kritik Bilim Kurulu toplantısında! 1 Haziran sonrası normalleşme adımları...

ESNAFIN DURUMU NE OLACAK? Merak edilenlerden birisi de kafe ve restoranların durumu… Esnaf kapılarını açabilecek mi? Bu konuyla ilgili bazı senaryolar vardı. Kafe ve restoranların yaz aylarında sadece açık alanlarda hizmet vermesi iddiaları gündeme gelmişti.



Yine kapasite sınırlaması ve kapalı alanların kullanım durumu da senaryolar arasındaydı. Bu esnetilebilir mi, kapalı alanlara kapasite sınırlaması getirilip, açık alanların tamamının açılmasına izin verilebilir mi gibi konular da merak konusuydu.