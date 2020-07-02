Son dakika haberler... Türkiye'nin Covid-19 durum raporu açıklandı! İşte ölüm oranın en yüksek olduğu bölgeler

Raporda, Covid-19 kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183’ünün erkek (yüzde 62), bin 914’ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573`ü (yüzde70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11`i bu yaş grubundaydı.



28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki COVID-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor. 100 bin kişi başına düşen en düşük ölüm sayısı Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri oldu.