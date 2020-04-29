Son dakika haberler: Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları

'WUHAN'A GİDEN İLK EKİP BİZİZ' Alim Gasanov, uçak ambulansta hastaya her türlü müdahalede bulunabildiklerini belirterek "Bir yoğun bakım ünitesinde olan her şey mevcut. Hasta havada hayatını kaybederse ki nadir olan bir şey; çünkü kalkmadan önce bütün tetkikleri yapılıyor. Wuhan’a giden ilk ekip biziz. 44 saatlik bir görev süresiydi. 24 saat havadaydık. Bu Türkiye’de yapılan en zor görevlerden biriydi. Bu bana nasip oldu. Devletin 'yap' dediği işi yaptık. Bugüne kadar da bulaşmadı hastalık. Çünkü bütün önlemlerimizi alarak uçtuk" ifadelerini kullandı.