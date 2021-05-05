Son dakika haberi: Tüm mutasyonlara karşı etkili.. Yeni koronavirüs ilacının insan deneyleri başladı.. 155 milyonu geçti!
Dünya genelinde etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınında son ayların kâbusu haline gelen farklı mutasyonlar korku yaratmayı sürdürürken bilim insanları müjdeli haberi duyurdu. İnsan deneylerine başlanan yeni bir antikor ilacının tüm mutasyonları etkisiz kılabileceği belirtiliyor.
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Koronavirüs salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti.
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ABD, 33 milyon 274 bin 659 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi, 20 milyon 665 bin 148 ile Hindistan, 14 milyon 860 bin 812 ile Brezilya izliyor.
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Salgınla mücadelede dünya çapında başlatılan aşılama kampanyaları devam ederken birden fazla ülkede ortaya çıkan mutasyonlar hem korku hem de soru işaretleri yaratıyor.
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Aşıların mutasyonlar karşısında etkisiz kalması endişe yaratmaya devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsü yenebilecek bir ilaç geliştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Eli Lilly ve AbCellera tarafından geliştirilen antikor ilacının klinik deneme aşamasında olduğu ve insan deneylerine başlandığı açıklandı.
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Koronavirüsün şimdiye kadar tanımlanmış İngiltere, Brezilya, California ve Güney Afrika mutasyonlarına karşı tamamıyla etkili olduğu iddia edilen bu ilacın salgının seyrini değiştirebileceği umuluyor.
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'LY-CoV1404' adı verilen ve 'monoklonal' antikor tedavisi yapacak olan ilacın dünyada dolaşımda olan SARS-CoV-2 varyantlarını 'büyük ölçüde' nötralize ettiği (etkisiz kıldığı) duyuruldu.
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Deneyleri devam eden antikor ilacının Kovid-19 virüsünde en az değişime uğrayan ve insanlara en çok zarar veren kısmı olan 'Diken Proteini' bölümüne bağlandığı belirtiliyor.
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Araştırmacılar böylelikle ilacın zaman içinde mutasyona uğrayarak değişen virüse karşı etkinliğini devam ettirebileceğine inanıyor.
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'LY-CoV1404' adı verilen antikorun Kovid-19 kaptıktan sonra iyileşen bir hastadan 60 gün sonra alınan gerçek antikorlardan üretildiği açıklandı.
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Bilim insanları kovid-19 geçirip iyileşerek elde edilen antikorun bireyleri koronavirüsten en iyi koruyan yöntem olduğunu açıklamışlardı.
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'LY-CoV1404' adı verilen monoklonal antikor tedavisini geliştiren uzmanlar insan deneylerinin hastalığı orta derece ağırlıkta geçiren hastalarda uygulandığını açıkladılar.
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Antikor ilacının beklendiği etkiyi göstermesi durumunda hem mutasyon kâbusunu bitirebileceği hem de salgından çıkış için şimdiye kadar görülmemiş bir umut yaratacağı düşünülüyor.
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AbCellera’nın CEO’su Carl Hansen konuyla ilgili yaptığı açıklamada “LY-CoV1404 hakkındaki çalışmalarımız bunun çok güçlü bir ilaç olduğunu ve mutasyonlara karşı başarılı olduğunu gösteriyor.
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Eğer bu ilaç düşündüğümüz şekilde etki gösterirse aşılarla birlikte Kovid-19'a karşı tamamlayıcı ve sağlıklı bir tedavimiz olduğu anlamına gelecek. Bu durum bizi mutlu ve umutlu kılıyor." ifadelerini kullandı.