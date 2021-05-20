Son dakika haberler: Tüm gözler kritik Bilim Kurulu toplantısında! Müjdeleri bizzat açıklayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Kritik toplantı saat 17.00'de başlayacak. Biontech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrimiçi katılacak. Kritik toplantı öncesi Türkiye ile Pfizer/Biontech firması arasında 90 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığı da açıklandı. Kritik Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarının durumu ve kademeli normalleşme süreci ile aşılama takvimi gündemde olacak...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türkiye'de tüm gözler kritik Bilim Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda... Biontech aşısını geliştiren Uğur Şahin'in de katılacağı toplantıda koronavirüs vaka sayılarındaki son durum, kademeli normalleşme süreci ve aşılama takvimi gündemde olacak.
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma sonrası gerçekleştirilen ilk kabine toplantısında 1 Haziran'ı işaret etmesinin ardından tüm gözler 1 Haziran'dan sonra atılacak normalleşme planına çevrildi.
3
CNN Türk'ten Arda Erdoğan tüm ayrıntıları anlattı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "84 milyon Uğur Hoca'dan duysun istiyorum" demişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılacak basın açıklamasına Bakan Koca ve Uğur Şahin'in birlikte katılması bekleniyor. O müjdeli haberleri Şahin bizzat verecek.
4
Toplantıda aşı tedarikinin yanı sıra 1 Haziran'dan sonra geçilmesi beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin tedbirler de bilim kurulu üyelerinin gündeminde olacak. Hangi tedbirlerin ne kadar gevşetileceği en önemli konular arasında yer alıyor.
5
Yerli aşı çalışmaları da oldukça önemli. Üç aşı çalışması ve iki ilaç çalışmasının insan deneyine geçtiğini biliyoruz. Deneylerde hangi aşamaya gelindi onları da Bilim Kurulu değerlendirecek.
6
Bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac aşısının tedarik edilmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri Sağlık Bakanı toplantıda aktaracak. Bakan Koca, "Aşılamayla toplumsal bağışıklık Haziran - Temmuz aylarında sağlanabilir. Eylül'e kalmaz" demişti.
7
1 HAZİRAN'DAN SONRA HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Kulislerde konuşulanlara göre 1 Haziran'dan itibaren vaka sayılarının durumuna da bakılarak normalleşme adımları genişleyecek. 1 Haziran'dan sonra kafe, restoran, lokanta gibi yerlerin açılabileceği konuşuluyor ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dış alanlar ise 50 oranla kullanıma açık olacak.
8
1 Haziran'dan sonra hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk olarak yalnızca cumartesi günü için kaldırılabileceğini konuşuluyor.
9
Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili saatlerin değişip değişmeyeceği de merak ediliyor. 1 Haziran'dan sonraki normalleşme planında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin de esnetilebileceğini konuşuluyor.
10
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1 HAZİRAN'I İŞARET ETMİŞTİ
Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.
11
BAKAN SOYLU'DAN 1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME PLANI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;
12
Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.
13
1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.