Son dakika haberler... Tam kapanma dönemi bitince ne olacak? İlk kez açıklandı....Normalleşme adımları nasıl gerçekleşecek.. İşte detaylar
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 17 Mayıs sabah saat 05.00’e kadar 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Tam kapanma sonrası Türkiye'de nasıl normalleşme yaşanacağı hakkında detayları CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
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Bu çerçevede 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçileceği hatırlatılarak, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması gerektiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
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YAVAŞ NORMALLEŞME GÜNDEMDE
Ülke genelinde tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceği yaşanacağı hakkında detayları CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu şekilde aktardı:
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Normalleşme adımları ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda son iki bilim kurulunda bu konu gündeme geldi. Ancak detaylı bir şekilde ele alınmamıştı. Özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz seneki Haziran ayındaki gibi olmaması yönünde bir takım telkinlerde bulundu hocalar. Peki nasıl olacak. Bilim kurulu yetkililerinin olduğu toplantılarda ağır bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor.
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VAKA SAYILARI BELİRLEYECEK
Biz bu kapanma sonrasında hızlı bir normalleşme süreci yaşamayacağız anlamına geliyor. Tüm bunları veriler belirleyecek.
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'AKSİ DURUMDA TEDBİRLER DEVAM EDECEK'
Eğer tam kapanma sürecinde vaka sayılarında istenen bir azalma olursa bu kez normalleşme adımları hızlı atılabilecek. Eğer tam aksine bu süreçte istenen azalma olmazsa tedbirler devam edecek.
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Normalleşme adımları kapsamında adımlar belirlenecek. Konuştuğumuz hocalardan edindiğimiz bilgilere göre verilecek öneriler şu şekilde olacak. Örneğin normalleşme adımları başlayacak ancak, gün içerisindeki bazı kısıtlamalar devam edebilecek.
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Mesela saat 21.00’deki sokağa çıkma kısıtlaması vardı bir süre daha devam edebileceği yönünde bir takım uyarılar olacak. Nihai karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
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Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelliler haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.
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Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illere gönderilen genelgeyle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak. Aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari ve adli yaptırımlara konu edilecek.
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BU BELGE OLMADAN SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN
İçişlerinden gelen genelgeye göre muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.
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'ÖLÜM BELGESİ' UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek
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OTOMATİK GÖREV BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK
İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.
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SİSTEMDE PROBLEM OLUŞURSA MANUEL DÜZENLENEBİLECEK
Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak oldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.
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e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.
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e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.