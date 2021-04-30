Son dakika haberler: Tam kapanma bitince ne olacak? İlk kez açıklandı

Normalleşme adımları ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda son iki bilim kurulunda bu konu gündeme geldi. Ancak detaylı bir şekilde ele alınmamıştı. Özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz seneki Haziran ayındaki gibi olmaması yönünde bir takım telkinlerde bulundu hocalar. Peki nasıl olacak. Bilim kurulu yetkililerinin olduğu toplantılarda ağır bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor.