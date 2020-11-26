Son dakika haberler: Sosyal medya fenomeni düğüne altı hamile kadınla geldi, yaptığı açıklama dünyayı şoke etti!
Nijeryalı gece kulübü sahibi ve sosyal medya fenomeni Pretty Mike, arkadaşının düğününe yanında altı hamile kadınla geldi. Altı bebeğin de babasının kendisi olduğunu iddia eden Mike'ın paylaşımı dünyayı şoke ederken hayranlarından büyük tepki aldı.
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Niyerjalı sosyal medya fenomeni ve gece kulübü işletmecisi Pretty Mike arkadaşlarının düğününe öyle bir şekilde katıldı ki yer yerinden oynadı!
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Nijeryalı oyuncu Williams Uchemb ve Brunella Oscar hayatlarını birleştirirken, konuklardan biri olan fenomen böylece tüm dikkati kendi üzerine çekmeyi başarmış oldu.
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Pretty Mike düğüne yanında tam 6 tane karnı burnunda hamile kadınla katıldı. Bununla da kalmayan fenomen yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti.
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Sadece Instagram'da çeyrek milyondan fazla takipçisi olan fenomenin 'Bu 6 bebeğin babası da benim' açıklaması gündeme bomba gibi düşerken takipçilerinden tepki aldı.
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Mike'a eşlik eden tüm kadınlar, bir örnek gümüş rengi ve parlak kıyafetlerle düğüne katıldı. Bazıları elbise giyerken, diğerleri göbeklerini açıkta bırakan takımlar giydi.
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Mike, Instagram'da düğün kıyafetleri içinde çekilmiş bir video paylaştı ve burada kadınların karınlarını sırayla öptü.
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Bu görüntüler Pretty Mike'ın yanındaki hamile kadınları aşağıladığı düşünülerek takipçilerinden tepki topladı.
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'Gördükleriniz film hilesi değil gerçek' diyerek paylaşım yapan fenomen daha önce de tüm eski kız arkadaşlarıyla birden evlenmek istediğini açıklamıştı.
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Eski kız arkadaşları ve hali hazırdaki sevgilileriyle birlikte gelinlikli ve damatlıklı pozlar veren Mike 'Bakın ne kadar mutluyuz' açıklamalarıyla da uzun süre konuşulmuştu.
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Pretty Mike, 2017 yılında kız arkadaşlarına tasma takarak sokaklarda dolaştırdığı görüntüler yüzünden hakkında dava açılmış ve hapse girmişti.
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Gerçek ismi Eze-Nwalie Nwogu olan fenomen aynı zamanda Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta bir gece kulübüne sahip.