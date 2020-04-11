Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağının ardından tarihi görüntüler

Sokakta kalan Yaşar Bozok "Biz dışarıda kalıyoruz. Ne yapacağız? Dışarıda kalanlara bir yer göstersinler. Şuan nereye gideceğimi bilmiyorum. Kaymakamlığa gittim adresim olmadığı için yardım yapmadı. Belediyeye gittim adresin yok. Valiliğe gittim salı-çarşamba gel. Mecbur iki -üç gün parklarda kalmaya devam edeceğiz. Devlet bize yardım etsin" diye konuştu.