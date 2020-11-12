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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 18:51 | 

Son Dakika Haberler: Sigara yasağı kararının ardından Valilik duyurdu! İşte İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan o cadde ve sokakların listesi

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesini yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sigara yasağına uymayanlar için para cezası uygulanacağı bildirildi. İşte İstanbul ilçe ilçe sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokakların listesi.

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İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " İstanbul’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır." denildi.

3900 TL PARA CEZASI UYGULANACAK
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900 TL PARA CEZASI UYGULANACAK

Açıklamada ayrıca, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." denildi.

4ADALAR
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ADALAR

Büyükada Gülistan Caddesi, Büyükada Çınar Caddesi, Büyükada 23 Nisan Caddesi (Şehit Recep Koç Caddesi İle Çınar Caddesi Arası) Büyükada Büyük İskele Caddesi, Büyükada Zagnospaşa Caddesi (Yel Üfürdü Sokak İle Kıvılcım Sokak Arası) Heybeliada Rıhtım Caddesi, Heybeliada Ayyıldız Caddesi (Kışla Ardı Sokak İle Heybeli Mektebi Sokak Arası)

Burgazada Gezinti Caddesi (Yalı Caddesi İle No:39 Arası), Burgazada Çarşı Caddesi (Gezinti Caddesi İle Köykahya Sokak Arası), Kınalıada Kınalıçarşı Caddesi (Ferit Tüzün Sokak İle Alsancak Caddesi Arası), Kınalıada Alsancak Caddesi (Kınalıçarşı Caddesi İle Bahçeli Sokak Arası), Kınalıada İskele Caddesi (Alsancak Caddesi İle Başar Acarlı Caddesi Arası).

5ADALAR
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ADALAR

Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Saat Meydanı, Büyükada Fayton Meydanı, Büyükada Çiçekli Yalı Sokak, Büyükada Lonca Sokak, Büyükada Kıvılcım Sokak, Büyükada Gündüz Bey Sokak, Büyükada Fenerbahçeli Lefter Sokak, Büyükada Liman Sokak, Büyükada Özdemir Sokak, Büyükada Halikarnas Sokak, Büyükada Oltacı Sokak...

Büyükada Güldalı Sokak, Büyükada İsa Çelebi Sokak, Büyükada Eğri Sokak, Büyükada Düz Sokak, Büyükada Liman Sokak, Büyükada Tümay Sokak, Büyükada Çınar Meydanı Sokak, Büyükada Altınordu Sokak (Yel Üfürdü Sokak İle Şehit Recep Koç Caddesi Arası), Büyükada Yel Üfürdü Sokak (Gülistan Caddesi İle Altınordu Sokak Arası) Heybeli Kışla Ardı Sokak (Rıhtım Caddesi İle Ayyıldız Caddesi Arası), Heybeliada İşgüzar Sokak (Ayyıldız Caddesi İle Bulut Sokak Arası) Burgazada Cami Sokak, Kınalıada Sahilhaneler Sokak (Kınalıçarşı Caddesi İle Sakibey Arası)

6ARNAVUTKÖY - AVCILAR - ATAŞEHİR
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ARNAVUTKÖY - AVCILAR - ATAŞEHİR

ARNAVUTKÖY- Cumhuriyet Meydanı....

Avcılar - Marmara Caddesi ve Havuz Meydanı.

ATAŞEHİR - Küçükbakkalköy Fevzipaşa Caddesi, Çandarlı Sokak, Gedikpaşa Sokak, Hasanpaşa Sokak, Ozan Veysel Sokak, Sümer Sokak, Turgut Reis sokak, Süreyyapaşa Sokak, Celal Dora Sokak.

7BAĞCILAR - BAKIRKÖY - BAHÇELİEVLER - BAŞAKŞEHİR
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BAĞCILAR - BAKIRKÖY - BAHÇELİEVLER - BAŞAKŞEHİR

BAĞCILAR - Bağcılar Kirazlı Caddesi, 628. Sokak Bağcılar Meydanı, Menderes Caddesi, Güneşli Meydanı, Çarşı Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi, Eski Pazar Caddesi...

BAKIRKÖY - Ebuziya Caddesi, Fahri Korutürk Caddesi, Bakırköy Meydanı...

BAHÇELİEVLER - Şirinevler Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Hürriyet Mahallesi, Sümbül Sokak, Şirinevler Mahallesi, Meriç Sokak.

BAŞAKŞEHİR - Fatih Terim Stadyumu Önü, Kayaşehir Meydan...

8BEŞİKTAŞ
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BEŞİKTAŞ

Cezayir Caddesi, Çiğdem Sokak, Barbaros Meydanı, Beşiktaş Köyiçi Caddesi, Yalı Sokak, Ortaköy Meydanı, Hasfırın Caddesi, Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Sokak, Beşiktaş İskele Meydanı (Üsküdar-Kadıköy İskeleleri)

Şehit Asım Caddesi, Hayrettin İskelesi Sokak, Muallim Naci Caddesi, Macarzade Sokak, Akmazçeşme Sokak, Kazan Sokak, Köyiçi Meydan Sokak, Şair Leyla Sokak, Leşger Sokak, Mumcu Bakkal Sokak, Alaybeyi Sokak, Köyiçi Mektep Sokak, Şehit Dursun Bakan Sokak. Vapur İskelesi Sokak, Ortaköy Salhanesi Sokak, Osmanzade Sokak, Kaymakçı Sokak, Sütçü Ali Sokak, Hazine Sokak, Yelkovan Sokak, Mecidiye Köprüsü Sokak.

9BEYLİKDÜZÜ - BÜYÜKÇEKMECE - BEYOĞLU
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BEYLİKDÜZÜ - BÜYÜKÇEKMECE - BEYOĞLU

BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı E5 Karayolu Üzeri.

BÜYÜKÇEKMECE - Cumhuriyet Meydanı, Mimarsinan Sahil Atatürk Heykeli Meydan, Tepecik Meydan, Celaliye Meydan, Kamiloba Meydan, Kültür Park Anfi Tiyatro Meydanı.

BEYOĞLU - İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Kızılay Meydanı, Karaköy Meydanı (İskele Önü)

10ÇATALCA - ÇEKMEKÖY - ESENLER - ESENYURT
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ÇATALCA - ÇEKMEKÖY - ESENLER - ESENYURT

ÇATALCA - Erler Caddesi, Gül Sokak, Cumhuriyet Meydanı.

ÇEKMEKÖY -Taşdelen Mahallesi Sultan Murat Caddesi...

ESENLER -Davutpaşa Mahallesi, Davutpaşa Caddesi, Fatih Mah. 243. Çocuk Sokağı, Dörtyol Meydanı, Fatih Mahallesi, Aksaray Caddesi, Menderes Mah. 330. Çocuk Sokağı.

ESENYURT -Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, Esenyurt Belediye Meydanı

11EYÜPSULTAN
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EYÜPSULTAN

Rami Cuma Mh., Mahmudiye Cd., Oyuncaklar Çarşısı, Eyüp Sultan Camii Meydanı, Eyüpsultan Merkez Mah., Fahri Korutürk Cd., Dipçik Sk., Üçgen Ada Bağlantı Sokakları. Nişanca Meydanı, Merkez Mah., Kalenderhane Cd., Eyüp Sultan Cami Arkası Cülus Yolu, Yeşilpınar Özlem Çarşısı Parklanmasız Tek Yön Ve Bölge Parkı Önü.

İslambey Mah. Eyüp Sultan Bulvarı Mado İle Kalenderhane Kesişimi Arası( Kafeteryalar Bölgesi) Camikebir Sk., Göktürk Merkez Cami Meydanı, Kızılmescit Sk. Kemerburgaz Cami Meydanı, Alibeyköy Vardar Bulvarı İle Atatürk Cd. Kesişimi Alibeyköy Merkez Meydanı.

12FATİH
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FATİH

Saffetpaşa Caddesi (Üst Laleli), Beyazıt Meydanı, Arpacılar Caddesi Eminönü Meydanı, Asmaaltı Caddesi, Sultanahmet Meydanı, Çadıcılar Caddesi, Süleymaniye Meydanı, Hasırcılar Caddesi, Çemberlitaş Meydanı, Kutucular Caddesi, Büyük Saray Meydanı, Marpuccular Caddesi, Küçük Saray Meydanı, Tarakçılar Caddesi, Aksaray Metro Meydanı.

Tahtakale Caddesi Samatya Meydanı, Hamidiye Caddesi, Kumkapı Meydanı, Uzunçarşı Caddesi, Karagümrük Meydanı, Yorgancılar Caddesi, At Pazarı Meydanı, Yalıköşkü Caddesi, Tayahatun Caddesi, Nöbethane Caddesi, İbni Kemal Caddesi, Yerebatan Caddesi, İshakpaşa Caddesi, Fatih Caddesi, Malta Çarşısı, Prof. Sıddık Onar Caddesi, Fatih Şifahane Caddesi, Mimar Sinan Caddesi

13GAZİOSMANPAŞA - GÜNGÖREN
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GAZİOSMANPAŞA - GÜNGÖREN

GAZİOSMANPAŞA - Bağlarbaşı Cad, 1072/2 Sok, Cumhuriyet Meydanı, Sokullu Mehmet Paşa Cad., 751 Sok (Aplaslan Ortaokulu Önü) Hükümet Konağı Çevresi, 500 Evler Cad., 774 Sok (Fevzi Çakmak İlkokulu Önü) Küçükköy Meydanı, Maraş Cad., 1003 Sokak.

GÜNGÖREN - Menderes Caddesi Burçak Sokak, Ortaç Caddesi, Nar Sokak, Savaş Caddesi, Güldalı Sokak, Gülsever Sokak, Çınar Sokak, Fidan Sokak, Köyiçi Çıkmazı Sokağı.

14KADIKÖY
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KADIKÖY

Mühürdar Caddesi, Tavus Sokak, Kadıköy Rıhtım Meydan (Eminönü, Beşiktaş İskeleleri İle Atatürk Anıtını Da Kapsayacak Şekilde Tüm Meydan), Yasa Caddesi, Körler Sokak, Boğa Heykeli Meydanı, Muvakkıthane Caddesi, Yağlıkçı İsmail Sokak...

Serasker Caddesi Güneşli Bahçe Sokak, Halitağa Caddesi İmamata Sokak, Caferağa Mescidi Sokak, Dumlupınar Sokak, Üzerlik Sokak, Pavlonya Sokak, Leylak Sokak, Osmancık Sokak, Mimar Çıkmazı Sokak, Yalın Sokak, Nihal Sokak...

Ali Suavi Sokak, Çilek Sokak, Karadut Sokak, Vahapbey Sokak, Şemsitap Sokak, Nal Sokak, Mürver Çiçeği Sokak, Kıvanç Sokak, Bayram Yeri Sokak, Gençlik SokakOnan Sokak, Başçavuş Sokak, Nazmi Bey Sokak, Çakır Sokak, Direkli Çarşı Sokak, Nesim Sokak.

15KAĞITHANE - KARTAL - KÜÇÜKÇEKMECE
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KAĞITHANE - KARTAL - KÜÇÜKÇEKMECE

KAĞITHANE - Kağıthane Meydanı I(Sadabat CaddesiHasbahçe Caddesi Girişine Kadar Alan)

KARTAL - Ankara Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kartal Rıhtım Caddesi.

KÜÇÜKÇEKMECE - Kirazlı Sokak, Kanarya Mahallesi, Birlik Caddesi, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece Maydanı, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Fevziçakmak Mahallesi Fevziçakmak Meydanı.

16PENDİK - SANCAKTEPE
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PENDİK - SANCAKTEPE

PENDİK - Fevzi Çakmak Caddesi, Hisarcık Sokak Sahil Meydanı, İsmetpaşa Caddesi Cavitpaşa Sokak, 19 Mayıs Caddesi (23 Nisan Cad.-Erol Kaya Cad. Arası) Kübra Sokak, Gazipaşa Caddesi, Altın Yunus Çıkmazı Sokak, Deniz Caddesi (D100 Yanyol Ve E-5 Yanyolu Caddesi Arası), Değerli Sokak, Mesnevihan Sokak, Dilden Sokak, Ece Sokak, Vicdan Sokak, Hattat Rakım Sokak.



SANCAKTEPE - Demokrasi Caddesi, Samandıra Saat Kulesi Meydanı, Katip Çelebi Caddesi (Trafiğe Kapalı Bölümü), Samandıra Hz. Ebubekir Camii Önü Meydanı, İnönü Mahallesi Cem Evi Önü Meydanı, Yenidoğan Kadir Topbaş Kültür Merkezi Bahçesi Meydanı.

17SARIYER - SİLİVRİ
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SARIYER - SİLİVRİ

SARIYER - Sarıyer Meydan.

SİLİVRİ - Selimpaşa Merkez Mah. Halakar Gazi Cad. Taşıt Trafiğine Kapalı Kısmı. Silivri Sahili Mustafa Oğuzhan Sokak. Uğur Mumcu Meydanı. Silivri Gümüşyaka Merkez Mah., Emirsultan Cad., Akçeşme Sokak, 19 Mayız Park Önü Meydanı, Mumhane Sokak, Fikret Gündoğan Sokak, Yemeniciler Sok.

18SULTANBEYLİ - SULTANGAZİ - ŞİLE - TUZLA
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SULTANBEYLİ - SULTANGAZİ - ŞİLE - TUZLA

SULTANBEYLİ - Sultanbeyli Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı.

SULTANGAZİ - Malkoçoğlu Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Meydanı.

ŞİLE - Çavuş Mh./Şile Kent Meydanı, Hacı Kasım Mh./Belediye Meydanı, Ağva Mh./Ağva Meydanı.

TUZLA - Cami Mahallesi İstasyon Caddesi, Postane-Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi.

19ÜMRANİYE - ÜSKÜDAR - ZEYTİNBURNU
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ÜMRANİYE - ÜSKÜDAR - ZEYTİNBURNU

ÜMRANİYE - Alemdağ Caddesi, Çiftlik Sokağı, Dudullu Meydanı, Gaffar Efendi Sokağı, Çarşı Metro Durağı, İstasyonu Saat Kulesi Meydanı, Ümraniye Metro Durağı İstasyonu Santral Meydanı.

ÜSKÜDAR - Selami Ali Caddesi, Üsküdar Yeni Meydan (Sahil,Vapur İskele Önleri) Harem Sahil Yolu, Hükümet Konağı Meydanı, Hakimiyeti Milliye Ahmetdiye Meydanı, Sahil Boyu Yürüyüş Yolu, Beylerbeyi İskele Meydanı, Kuzguncuk İskele Meydanı, Çengelköy İskele Meydanı.

ZEYTİNBURNU - 58 Bulvar Caddesi.

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