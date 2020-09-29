Son dakika haberler: Siber savaş da başladı, Türkiye'nin IP trafiğini kestiler! Ermeni topçusu iki öğrenciyi öldürdü

Siber saldırılarda Ermenistan’a ait gov.am devlet sitesinin daha çok etkilenmiş olduğunu gözlemlemek mümkün. Ermenistanlı hackerlar tarafından da gerçekleştirilen karşı saldırılar var. Bu saldırıların Azerbaycan’ın devlet sitesi olan gov.az üzerinde henüz ciddi bir etkisi görülmüyor. Azerbaycan’ın elektronik devlet hizmetleri için oluşturduğu digital.gov.az ve my.gov.az sitelerinin erişiminin Azerbaycan tarafından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduğu görülüyor.”