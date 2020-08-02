DHA - İHA
Son dakika haberler... 'Sakin Kent'te son durum! Jandarma girişi kapattı, deniz doldu vatandaşlar oraya akın etti...
Kurban Bayramı'nın 3. gününde Türkiye'nin tatil bölgelerinden yine düşündüren görüntüler geldi. Deniz ve plajdaki yoğunluğun yanı sıra, tatilcilerin sosyal mesafeye uymaması dikkatlerden kaçmadı. Muğla’nın günübirlik tatil beldesi Akyaka’ya giriş de çıkış da tıkandı. Akyaka içindeki aşırı yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bir süreliğine Akyaka’ya girişi kapatmak zorunda kaldı. Akyaka sahili dolunca, yüzmenin yasak olduğu ünlü Kadın Azmağı da tatilcilerin akınına uğradı. Öte yandan, Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı tatilini bilen vatandaşlar, yurdun dört bir yanındaki turizm bölgelerine akın etti.
'SAKİN KENT'TE SON DURUM!
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla’nın günübirlik tatil beldesi Akyaka’ya giriş de çıkış da tıkandı. Karayollarında uzun kuyruklar oluşurken, Akyaka merkezinde aşırı trafik nedeniyle jandarma ekipleri bir süreliğine Akyaka’ya girişi durdurdu. Başta İzmir, Denizli, Uşak, Aydın ve Burdur gibi illerden günübirlik tatil için araçları ile Akyaka’ya gelen vatandaşlar, hem karada, hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde yüzecek alan bulamayan vatandaşlar yüzmenin yasak olduğu Akyaka’nın ünlü Kadın Azmağını da tıka basa doldurdu.
Akyaka’nın giriş ve çıkışında jandarma ekipleri sürekli trafik akışını sağlarken, araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Sahilde binlerce vatandaş sosyal mesafe ve maskesiz hem güneşlendi, hem de denize girdi.
Akyaka girişi geçici süre kapatıldı
Bayram tatili için Muğla’ya gelen vatandaşlardan bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken, Sakar geçidi, Ula Kızılağaç ve Muğla akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu. Hem geliş, hem de gidiş yönünde aşırı trafik yoğunluğu yaşandı.
Sakin Kent unvanlı günübirlik tatilcilerin adeta akın ettiği Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde her bayramda yaşanan izdiham bu bayramda da yaşandı. Akyaka içindeki aşırı yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri bir süreliğine Akyaka’ya girişi kapatmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri bir süre sonra trafiği tekrar açtı. Akyaka içinde ise jandarma karakol ekipleri ve trafik ekipleri trafik akışını sürekli olarak yönlendirdi.
DENİZDE YER KALMAYINCA AZMAK DA DOLDU!
Akyaka sahili binlerce vatandaşın akınına uğraşınca, yüzmenin yasak olduğu ünlü Kadın Azmağı da tatilcilerin akınına uğradı. Azmak içinde de ve kenarında adeta izdiham yaşandı. Azmak kenarına şemsiye ve şezlong koyan vatandaşlar, hem güneşledi, hem de azmağın serin sularında yüzdü. Akyaka sahilinde Ula Belediyesi tarafından şezlonglar sosyal mesafe kuralına uyumlu olarak yerleştirilmesine rağmen, çoğu şezlongda 5-8 kişi güneşlenmek için oturunca, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Denizde ise iğne atsan yere düşmeyecek misali adeta insan seli oluştu.
KIZKALESİ'NDE DÜŞÜNDÜREN GÖRÜNTÜLER...
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.
Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek, “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” dedi. Ancak, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili’ne vatandaşlar adeta akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle, günübirlik tatilcilerin yoğunluğunu oluşturduğu sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Deniz içerisinde bazı vatandaşlar, birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Ayrıca yoğunluk dronla havadan görüntülendi.
Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaş Mine Küçük (35), sıcakların yoğunluğundan dolayı kendilerini evden dışarıya attıklarını söyledi. Bu durumdan memnun olduklarını kaydeden Küçük, “Çocuklar da çok daraldı. Uzun süre koronavirüs bunalımından dolayı evdeydik. Burada sosyal mesafeyi ayarlamak çok zor ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.
11