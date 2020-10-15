Son dakika haberler: Sahte içkide ölü sayısı 50'ye yükseldi! Baron bu kez kaçamadı

Evleri, işyerlerini ve araçları didik didik arayan jandarma ekiplerince bir adet damıtma kazanı, iki adet damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, 2 bin 600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında olmak üzere toplam 3 bin 500 litre alkol, bir adet tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.