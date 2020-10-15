İSTİHBARAT SERVİSİ - Çetin AYDIN / İSTANBUL - DHA - AA - Fotoğraflar: AA/İHA/DHA
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 07:02 |
Son dakika haberler: Sahte içkide ölü sayısı 50'ye yükseldi! Baron bu kez kaçamadı
Türkiye genelinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren H.K. liderliğindeki çeteye son darbe vuruldu. 18 operasyondur kaçan çete lideri H.K., 19. operasyonda yakalandı. 10 aydır devam eden operasyonlar kapsamında bugüne kadar binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, çete üyesi 33 kişi de tutuklandı.
Türkiye genelinde sahte içki üretip dağıtım yapan çeteye yönelik ihbar alan ekipler, geçen yıl Kasım ayında çalışma başlattı.
2
Abone Ol
Kurulan özel ekip tarafından yapılan istihbari çalışmalarla H.K. liderliğindeki bir grup tarafından merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.
3
Abone Ol
Jandarma, 10 ayda 18 farklı operasyon ile zehir tacirlerine göz açtırmadı.
4
Abone Ol
Yapılan operasyonlarda 18 bin 94 litre alkol, 33 bin litre esans, çeşitli markalara ait 112 bin 986 adet içki etiketi, 15 bin 650 adet boş içki şişesi, 569 bin adet kapak, 3 milyon 501 bin 900 adet TAPDK bandrolü ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
5
Abone Ol
Bu operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6
Abone Ol
Jandarma bu operasyonlarda çete lideri H.K.’yi yakalayamadı.
7
Abone Ol
19. OPERASYONDA YAKALANDI
İncelemelerini sürdüren Jandarma ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar ve yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda, H.K. liderliğindeki örgütün başta İstanbul olmak üzere Adana ve Bursa’da da hâlâ faaliyet gösterdiğini belirledi. Ekipler örgütün bağlantılarını tek tek ortaya çıkardı.
8
Abone Ol
Jandarma ekipleri Adana, Bursa ve İstanbul’da toplam 25 farklı adreste eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.
9
Abone Ol
Evleri, işyerlerini ve araçları didik didik arayan jandarma ekiplerince bir adet damıtma kazanı, iki adet damıtılmış alkolün soğutmasında kullanılan havalandırma ve soğutma sistemi, 2 bin 600 litre damıtılmış alkol, 900 litre damıtma aşamasında olmak üzere toplam 3 bin 500 litre alkol, bir adet tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
10
Abone Ol
Bunun yanında çete üyelerinde 29 bin lira, 3 bin 350 dolar, 630 Euro ile şebeke üyelerinin kullandığı 32 adet telefon yakalandı.
11
Abone Ol
Yapılan son operasyonda çete lideri H.K. de yakalandı.
12
Abone Ol
Operasyonda toplamda 22 şüpheli gözaltına alındı.
13
Abone Ol
33 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen, aralarında çete lideri H.K.’nin de bulunduğu, 17 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14
Abone Ol
Çeteye yönelik yapılan operasyonlarda toplam 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu.
15
Abone Ol
Jandarma, vatandaşları sahte içki satışlarına karşı uyardı.
16
Abone Ol
Jandarma yaptığı açıklamada, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelenilen herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya 174 Alo Gıda İhbar Hattına ulaşılması gerektiğini belirtti.
17
Abone Ol
ACI BİLANÇO 50’YE YÜKSELDİ
İstanbul’da 3, İzmir’de 3 kişinin daha sahte içkiden ölmesiyle 8 ilde ölenlerin sayısı 50’ye çıktı. Durumları ağır olan 50’ye yakın kişinin tedavisi sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonları da aralıksız sürüyor.
18
Abone Ol
Sahte içki kabusu 9 Ekim’de Kırıkkale’de başlamıştı. Üretim izni bulunmayan ‘Lord’ marka alkol bazlı ev dezenfektanı, etil alkol ve diğer karışımlarla hazırlanan sahte içkiyi içtikten sonra hastaneye başvuran 8 kişiden 7’si hayatını kaybetmişti. 1 kişi ise yoğun bakımda.
19
Abone Ol
İZMİR’DE SAYI 21’E ÇIKTI
İzmir’de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle dün üç kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 21’e çıktı. 23 kişi ise halen tedavi görüyor.
20
Abone Ol
İstanbul’da ise dün 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a çıktı. 8 kişinin de kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
21
Abone Ol
Mersin’de 6 kişi, Muğla ve Aydın’da 2, Trabzon ve Zonguldak’ta da 1 kişi sahte alkolden öldü. Denizli’de ise dün 1 kişi sahte içkiden dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı.
22
Abone Ol
KARTAL’DA DA ‘LORD’
Öte yandan İstanbul Kartal’daki ölümlerin arkasından da ‘Lord’ marka dezenfektan çıktı. Kartal’da sahte içkiyi satan bayinin sahibi Güngör Güler ve ‘Lord’ dezenfektanları dağıtan Anıl Orkun İyikan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
23
Abone Ol
İyikan ifadesinde, “Kırıkkale’de bulunan Eko Mini Market’e ve Kartal’daki Yer Fıstığı tekel bayisine yüzey temizleyicisi sattım” dedi.
24
Abone Ol
ÖLÜM SAÇAN ŞİŞELER BAŞAKŞEHİR’DEN
Avcılar’da bir imalathanede 6 ton alkolün ele geçirilmesinin ardından ekipler önceki gece de Başakşehir’de bir imalathaneyi bastı.
25
Abone Ol
Operasyonda 7 ton alkol ele geçirildi.
26
Abone Ol
İzmir’de 16 ton etil alkol, Mersin’de 700 litre sahte etil alkol, Kocaeli’de ise 103 litre etil alkol ele geçirildi.
27
Abone Ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı.