Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı yayınladı! Semt semt Corona Virüsü haritası

EMİNÖNÜ Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.