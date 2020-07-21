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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 16:43,

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı. İşte en fazla ve en az vaka görülen iller...

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1VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI
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VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI

Sağlık Bakanlığı haftalık yeni tip koronavirüs değerlendirme raporuna göre, geçen hafta bir önceki haftaya göre vaka artış hızı yüzde 7,7 azaldı.

26 BİN 629 YENİ VAKA
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6 BİN 629 YENİ VAKA

Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi.

37 GÜNDE 128 VEFAT
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7 GÜNDE 128 VEFAT

7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.

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Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı.

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Türkiye`de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.

6EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
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EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul`u takip etti.

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En fazla yeni vakanın görüldüğü iller şöyle sıralanıyor:

ANKARA

8
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KONYA

9
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KARAMAN

10GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
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GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Geçen hafta vaka artışının en yüksek olduğu iller ise şöyle:

MARDİN

11
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DİYARBAKIR

12
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GAZİANTEP

13
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KONYA

14EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
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EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En az vaka görülen iller ise şöyle:

BALIKESİR

15
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TEKİRDAĞ

16
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SAKARYA

17
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DENİZLİ

18
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Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.

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