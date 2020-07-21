Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Sağlık Bakanlığı haftalık yeni tip koronavirüs değerlendirme raporuna göre, geçen hafta bir önceki haftaya göre vaka artış hızı yüzde 7,7 azaldı.Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi.7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı.Türkiye`de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul`u takip etti.En fazla yeni vakanın görüldüğü iller şöyle sıralanıyor: ANKARAKONYAKARAMANGeçen hafta vaka artışının en yüksek olduğu iller ise şöyle: MARDİNDİYARBAKIRGAZİANTEPKONYAEn az vaka görülen iller ise şöyle: BALIKESİRTEKİRDAĞSAKARYADENİZLİNüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.