Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu! Resmen başladı

900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 107,89'dan 4,96 artışla 112,85'e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 116,18’den 102,48 seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 52,12’den 5,48 düşüşle 46,64 oldu. Eskişehir ve Kütahya, 100 bin kişide 136,52 oranlı Ağrı ile birlikte risk haritasında 100 seviyesini aşan ilk 3 şehir olarak sıralandı.



Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir ve Kütahya’da vakalar nedeniyle haritada kırmızı alanlar çoğalırken, Bilecik ise haritada ‘düşük risk’ anlamına gelen mavi ve yeşil renkle yer aldı.



3 KENTTEKİ AŞI DURUMU



Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Eskişehir’de 474,357’ü birinci doz olmak üzere toplam 691 bin 838 kişiye aşı yapıldı. Kütahya’da 390 bin 723 kişi, Bilecik’te ise 161 bin 304 kişi aşılandı.