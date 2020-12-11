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AA
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 15:09 | 

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca kentteki kovid 19 vaka artışına dikkat çekmişti.. Antalya'da tedbirler arttırıldı..

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı. Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı, test sonucu pozitif çıkan kişilerin yaşadığı siteler dezenfekte ediliyor.

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Kentte işlek caddelerde görevli polis, jandarma ve zabıta ekip sayısı artırıldı, sahillerde, park ve bahçelerde birtakım tedbirler alındı, bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde de kişi sınırlamasına gidildi.

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Muratpaşa İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, söz konusu caddeye girişleri 3 bin 500 kişiyle sınırlandırdı. Caddenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Burada nöbet tutan zabıta ekipleri ise maske takmayan veya sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sık sık uyarıyor.

4YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI ARTIRILDI
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YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI ARTIRILDI

Sağlık İl Müdürlüğünce de 500 olan filyasyon sayısı 550'ye çıkarıldı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan Kovid-19 yoğun bakım yatağı 30'a çıkarıldı.

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Vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi bünyesinde 70 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekibi kuruldu.

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Apartman yöneticisi, muhtar ya da vatandaşların talep etmesi durumunda yönlendirilen dezenfeksiyon ekipleri, özel tulumlarla vaka olan sitelerin girişinden itibaren, asansörleri, binadaki tüm dairelerin kapılarını, korkulukları ve merdiven boşluklarını, site bahçesindeki kamelyalara kadar dezenfekte ediyor.

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Ekipler, Muratpaşa ilçesinde kasım ayında vaka görülen bin 500, aralık ayının ilk 9 gününde ise 650 sitede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

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Lara bölgesinde bir apartmanın yöneticisi Elvan Köksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binalarında ilk kez vaka çıktığını söyledi.

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Son günlerde vaka sayısında artış olduğunu dile getiren Köksoy, "Belediyeyi arayıp, talep ettik. Eskiden firmalara dezenfekte yaptırıyorduk ancak artık belediye yapıyor. Kovid-19'a yakalanmamak için tüm tedbirlerimizi alıyoruz, binada vaka çıkınca her yeri dezenfekte ettirdik." diye konuştu.

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Vatandaşın yoğun olduğu caddede alışveriş yapan Zübeyde Oğuz ise 15 gün sonra ilk defa dışarıya çıktığını, çift maske takarak tedbir almaya çalıştığını belirtti.

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Antalya'da yerleşik yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı Suzanna Kaşirina da kentte güzel zaman geçirdiklerini, tedbirlere uyduklarını anlattı.

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"Antalya'da olduğum için şanslıyım, kendimi güvende hissediyorum. Rusya'da çok daha kötü durumdalar." diyen Kaşirina, nefes almanın güzel olduğunu dile getirdi.Kızı Anastasya Kaşirina ise denizi ve havasıyla Antalya'nın güzel olduğunu, Kovid-19 için de yeterli tedbir alındığını söyledi.

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