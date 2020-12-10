Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca illerdeki vaka durumunu açıkladı.. İzmir, Ankara, İstanbul, Uşak.. Vaka artışında son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası illerdeki koronavirüs vaka oranlarını paylaştı. Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Samsun, Ordu, İzmir. Ankara, İstanbul, Uşak gibi birçok ile dikkat çeken Bakan Koca, "Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında" diyerek uyarıda bulundu. İşte, koronavirüs vaka sayısı artış gösteren ve düşen illerin listesi...
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son birkaç ay içerisinde hızlı bir artışla yüz yüze geldik.
Büyüklerimizin korunmasına yönelik kısıtlamalar, toplumsal hareketliliği azaltıcı tedbirler, maske ve mesafe zorunluluğu, HES kodu aracılığıyla riskli kişi talebi, temaslı taraması ve izolasyonlar gibi bir dizi tedbirleri her geçen gün daha sıkı bir şekilde uyguluyoruz.
Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir. Daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur.
Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızını düşürmemiz mümkün olacaktır.
Geçtiğimiz hafta içinden başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımızın büyük destek verdiğini gözlemledik. Büyük uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok.
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