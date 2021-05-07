Son dakika haberler... Rusya'dan dünyaya resmi geçit mesajı: Hepsini sergilediler!
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizi gündemden henüz düşmüşken Rusya'dan tüm dünyaya mesaj gibi bir geçit töreni provası geldi. Moskova'da gerçekleşen Zafer Günü provasında neredeyse tüm Rus füze sistemleri Kızıl Meydan'dan geçti, dünya merakla Pazar gününü bekliyor.
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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup eden Rusya, zaferin 76. yılını kutlamak için geri sayıma başladı.
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Günlerdir hazırlık yapan Rus ordusu, bugün başkent Moskova'da son provasını gerçekleştirdi ve Kızıl Meydan'dan geçti.
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Uluslararası haber ajansları Amerikan Associated Press (AP) ve Reuters, aralarında kıtalararası balistik füzelerin de yer aldığı çok sayıda fotoğrafı servis etti.
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Rus jetleri Moskova semalarında uçarken, onlara helikopterler eşlik etti. Her yıl olduğu gibi binlerce asker Kızıl Meydan'da yürüdü.
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Provada havalanan savaş uçakları arasında Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman, Su-35, Su-34, MiG-29, Su-30SM,Ilyushin IL-76MD gibi jetler yer aldı.
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Karada ise T-72 B3, T-34, T-80BVM gibi tankların yanı sıra Rus üretimi birçok füze sistemi geçmiş yıllarda olduğu gibi Kızıl Meydan'daydı.
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RS-24 Yars kıtalararası balistik füzeleri, S-400'ler, Buk-M3, İskender-M ve Pantsir-S gibi füze sistemleri bütün dünyaya gösterildi.
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Rus üretimi İskender-M füzeleri özellikle Dağlık Karabağ savaşının ardından tartışılıyor. Ermenistan füzelerin sorunlu olduğunu açıklamış ve Rusya buna çok öfkelenmişti.
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Öte yandan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklediklerini duyurdu.
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Jean-Pierre, Ukrayna'nın, Rusya ile son dönemde artan gerginliğin ardından NATO'ya üye olmak istediğinin anımsatılması üzerine, "Biz Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.
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Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki varlığından endişe duyduklarını belirterek, Kiev hükümetine desteklerini bildirdi.
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Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini açıklamasına rağmen hala bölgede önemli sayıda asker bulundurduğuna işaret ederek, "Ağır ekipmanlardan bazıları bölgeden çekildi ancak bazıları hala orada duruyor. Rusya hızlı bir şekilde bu bölgeye geri dönebilir." uyarısında bulundu.
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Moskova'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Blinken, "Ukrayna'nın kendini savunmasına güvenlik yardımı ile destek verme taahhüdümüzü yerine getiriyoruz." dedi.
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Öte yandan Rusya'nın yıllarca ertelenen nükleer denizaltısı bugün donanmaya teslim ediliyor. 4 bin 500 kilometrelik Kalibr füzelerinin yanı sıra Zircon hipersonik füzeler de taşıyabilen denizaltı, Putin'in yeni gözdesi olarak tarif ediliyor.
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Yapımına 2009 yılında başlanan nükleer denizaltı Kazan, tam yedi yıl sonra ilk kez suya indirildi. 2020'de resmi testlerin başladığı denizaltı, Kalibr ve Oniks füzeleriyle yüklü.
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Mevcut Rus denizaltılarından fazlasyıla dijital ve gelişmiş kontrol sistemlerine sahip 885M Kazan, 4 bin 500 kilometre menzile sahip Kalibr füzelerinin yanı sıra ayrıca hipersonik füze Zircon da taşıyabiliyor.
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Rus medyası, 2017'den bu yana birçok kez orduya katılması ertelenen denizaltının Putin'in silahlı kuvvetleri modernize etme projesinin en önemli parçalarından biri olduğunu yazıyor.
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Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk, Perm, Ulyanovsk, Vladivostok ve Voronej gibi sekiz Yasen sınıfı denizaltı projesi yürüten Putin, önümüzdeki altı yılda denizaltıların tümünü yenilemeyi hedefliyor.
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Yerel medyadaki haberlerde ayrıca, Ukrayna sınırında tırmanan gerilimin hemen ardından denizaltının ordu envanterine dahil edildiği vurgulandı. Rus ordusu, kısa süre önce Karadeniz'de süpersonik gemisavar kruz füzesi ateşlemişti.
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Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen, ABD ile de her gün yeni bir kriz yaşayan Kremlin yönetimi, dünyada ilk kez kullanılacak bir silahı geliştirmenin eşiğinde.
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Bir savunma kaynağı TASS devlet haber ajansına verdiği demeçte, 'Sarmat ICBM'nin üç lansmanı, 2021'deki uçuş geliştirme testlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek' dedi.