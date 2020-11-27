Son dakika haberler... Rusya'dan AstraZeneca'ya flaş aşı teklifi: Aşınızın etkinliğini böyle artırın!

Yaklaşık 3 bin deneğe ilk aşamada yarım doz, ikincide tam doz verildi ve bunun yüzde 90 ile daha etkili olduğu görüldü. 9 bin gönüllünün olduğu ikinci gruba ise bir ay arayla iki tam doz uygulandı ve burada da etki oranının yüzde 62 olduğu kaydedildi.