Son dakika haberler... Rusya uyarılara aldırmıyor, ipler geriliyor: Kuzey Kutbu'nda gövde gösterisi!
Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulunan Rusya, Kanada, Norveç, Danimarka ve ABD arasında bölgedeki enerji rezervlerinden kaynaklanan hâkimiyet mücadelesi devam ediyor. Rusya'nın Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar ve devasa büyüklükteki askeri üssü bir kez daha dünya gündeminde.
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Yeryüzünün en kuzeyinde, sessiz sedasız ciddi bir kriz yaşanıyor. Daha önce kimsenin ilgisini çekmeyen Kuzey Kutbu başta Rusya olmak üzere 5 ülkenin paylaşamadığı bir hazineye dönüştü adeta...
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Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu kendine ait devasa bir askeri üsse dönüştürmek ve burada hak iddia etmek istediği uzun zamandır dünya gündeminde.
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Rusya 2015 yılında Kuzey Kutbu’nun 1,2 milyon kilometrekarelik alanı üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ederek BM'ye başvuruda bulunmuştu. Rusya'nın 2002'deki ise başvurusu reddedilmişti.
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Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca önce deniz ulaşımına açıldı. Sonra da okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü
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On yıldan fazladır devam eden tartışmalarda ABD Moskova'yı yine kuzey kutup bölgesini "askerileştirmekle" suçlarken, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun Komutanı BBC'ye yaptığı açıklamada NATO ve ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin "kesinlikle" provokatif olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadarının görülmediğini söyledi.
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Arktik'te Franz Josef Toprakları diye anılan bölge şu an bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve bu durum Batı'yla ilişkilerdeki gerilime eklenen yeni bir unsur. Murmans'tan iki saat uçuş mesafesindeki Alexandra Adası'nda bulunan üsse yabancı gazeteciler ilk defa girdi.
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Şimdiye kadar uydu görüntüleriyle tespit edilen devasa büyüklükteki üs böylelikle dünya kamuoyu tarafından ilk kez görülmüş oldu ve yeniden gündeme taşındı.
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Kuzey Kutbu'nun sadece 960 kilometre altındaki bölgede koşullar çok zorlu. Mayıs ortasında bile kar yığınları ve tipiler görülüyor.
Kış aylarında sıcaklıklar -50 dereceye kadar düşüyor ve askerler arada araçlarıyla çıkıp, üsse kadar yürüyüp gelen kutup ayılarını uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Bütün bu zorlu koşullara rağmen, Rusya bu bölgedeki varlığını artırmayı bir öncelik haline getirdi.
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UZAY İSTASYONU GİBİ
Üssün yapısı bile da bir mesaj vermek üzere tasarlanmış: Rus bayrağının renklerine boyalı üs, tüm çevredeki kara tuvalin üzerinde parlak görünüyor. Basın mensuplarının gezisinden önce üs komutanı, üssün yüksek teknolojili ve ekolojik açıdan etkili olduğunu söyledi ve "Bir yörünge yerine Kuzey Kutbu'nun boşluğundaki bir uzay istasyonu gibi" dedi.
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Ancak asıl gösteri dışarıda. Bir asker, önünde beyaz kamuflaj giysileriyle, tüfeği göğsünde önünde nöbet tutarken, Bastion füze rampaları ateşleme mekanizmalarını indirip, kaldırıyor. Bir başka asker füze sistemlerinin "düşman gemilerini yok etmek için" orada olduğunu söylüyor ve "etkililer" diye de ekliyor.
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Kuzey Filosu, bu yıl başında daha önce yapılmamış bir manevrayla, üç nükleer denizaltı aynı anda buzları delerek ilerlediğinde çok daha büyük bir gösteri yapmıştı. Aynı Kuzey Kutup tatbikatında iki avcı uçağı Kuzey Kutbu üzerinde uçup, havada yakıt ikmali yapmışlardı.Rusya'nın bölgedeki askeri varlığı Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş düzeylere yükselirken, bu tür güç gösterileri ABD ve NATO'yu kaygılandırıyor.NATO Sözcüsü, ittifakın "daha zorlu güvenlik ortamı" karşısında, devriyelerini ve tatbikatlarını artırdığını doğruladı.
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NATO ve ABD Rusya'yı suçluyor ancak Ancak Rusya meseleyi böyle görmüyor. Kuzey Kutbu'nda NATO güçleri ve ABD Ordusu'nun faaliyetlerinin çatışma riskini artırdığını savundu.
Filo komutanı Moiyesev, kendisine NATO'nun artan gerilimden Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söylediğinde "Yıllardır burada bu kadar güçleri yoktu. On yıllardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri" diyor ve devam ediyor:
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"Rus sınırına bu kadar yakın, çok önemli varlıklarımızın olduğu bir yerdeki bu tür faaliyetleri provokatif olarak görüyoruz. Önemli varlıklar derken de nükleer güçleri kastediyorum"
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Uluslararası basın geçtiğimiz ay Rusya lideri Putin’in ABD sahillerinde tsunami yaratabilecek ‘Poseidon’ isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu’nda test etmeye başladığını öne sürmüştü.
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Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirilmişti.
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Haberde, Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulanmış, kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, “Poseidon” projesi için hazırlandığı iddia edilmişti. Resmi adı 2M39 olan “Poseidon” dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.
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NATO standartlarına göre ‘Kanyon’ adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinden fırlatacağı bu torpidonun ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabileceği düşünülüyor. Nükleer patlamanın yaratacağı tsunami dalgasının New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.
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Rusların kutupları işgali 2009'a dayanıyor. Rusya, Kuzey Buz Denizi karasuları üzerinde hak iddialarını desteklemek için Kuzey Kutbu’nun 4 km derinliğindeki dibine denizaltıyla inerek bayrak dikmişti.
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Nisan ayında ise Rusya'nın Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalanmıştı. Yayınlanan görseller ile Moskova'nın bölgedeki askeri varlığını artırdığı ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Moskova, bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün başkanlık yaptığı 'Zafer' komitesi toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı ve adeta tüm dünyaya tehditler savurdu.
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Putin, gündeme bomba gibi düşen açıklamasında 'Kimse bunu denemeye bile çalışmasın' diyerek ülkesinin düşmanlarına gözdağı verdi.
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Russia Today adlı haber sitesinde yer alan habere göre komite başkanı olarak katıldığı bir video konferansta konuşan Putin bir kez daha ülkesinin aleyhinde davranabilecekleri sert bir dille uyararak oldukça dikkat çekici tehditler savurdu.
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'Dünyanın en büyük ülkesi' olarak nitelendirdiği Rusya'ya dışarıdan gelecek tehditler ve ülkeyi parçalama çabalarının nafile olacağını söyleyen Rus lider Rusya'nın bu tehditlere pabuç bırakmayacağını söyledi.
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Sibirya'nın kereste, değerli mineraller ve enerji rezervleriyle dolu zenginliğinin tek bir ülkeye ait olmaması gerektiğini savunanlara değine nPutin 'Bunlar çok saçma söylemler ancak yine de bazı kesimler tarafından dile getirilmeye devam ediliyor; çok tuhaf.' sözlerini komiteye aktardı.
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Ülkesinin sahip olduğu yüzölçümü ve topraklarındaki zenginliğin, rakip dış güçlerin sürekli olarak Rusya'yı parçalama ve ilerleyişini engellemek için hamle yapmaya çalışmasına sebep olduğunu aktaran Putin konuşmasında tarihten örnekler vermeyi de ihmal etmedi. Çar III. Alerxander'ın sözlerini hatırlatan Putin 'Büyüklüğümüz herkesi dehşete düşürüyor. İşte bu yüzden Rusya'nın hiç dostu yok!' ifadesini kullandı.