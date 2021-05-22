Son dakika haberler... Rusya uyarılara aldırmıyor, ipler geriliyor: Kuzey Kutbu'nda gövde gösterisi!

Kuzey Filosu, bu yıl başında daha önce yapılmamış bir manevrayla, üç nükleer denizaltı aynı anda buzları delerek ilerlediğinde çok daha büyük bir gösteri yapmıştı. Aynı Kuzey Kutup tatbikatında iki avcı uçağı Kuzey Kutbu üzerinde uçup, havada yakıt ikmali yapmışlardı.Rusya'nın bölgedeki askeri varlığı Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş düzeylere yükselirken, bu tür güç gösterileri ABD ve NATO'yu kaygılandırıyor.NATO Sözcüsü, ittifakın "daha zorlu güvenlik ortamı" karşısında, devriyelerini ve tatbikatlarını artırdığını doğruladı.