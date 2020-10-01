Son dakika haberler: Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti!

"Bu geçen haftaydı. Tamamen beklenmedik bir durumdu. Kapı açıldı, doktorum ile beraber Merkel girdi. Aile çevresinde özel bir toplantıydı, karım Julija ve oğlum Sachar oradaydı. Size ayrıntılar hakkında hiçbir şey söyleyemem ama gizli veya sansasyonel bir şey konuşmadık. Ziyaret bir jestti. Rusya'yı ve durumumu ne kadar iyi tanıdığından etkilendim. Bazı detayları benden daha iyi biliyor. Rusya'da neler olup bittiğini gerçekten çok iyi anlıyor. Ve onunla konuştuğunuzda, neden bu kadar uzun süredir Almanya'nın zirvesinde olduğunu anlıyorsunuz. Bağlılığı için kendisine teşekkür ettim ve 'Ben sadece görevimi yapıyordum' dedi."