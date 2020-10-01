MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti!
GeriDünya Son dakika haberler: Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA/ Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 13:50 | 

Son dakika haberler: Rus muhalif Navalnıy zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti!

Dünya geçtiğimiz ay günlerce onu konuşmuştu... Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenmesinin arkasında olmakla suçladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünya günlerce onu konuşmuştu. Rus muhalif Aleksey Navalnıy Sibirya'da birden fenalaşıp zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra özel uçakla Almanya'ya götürüldükten sonra tedavi olup iyileşmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Alman doktorlar yaptıkları açıklamada Aleksey Navalnıy'ın vücudunda Noviçok adlı kimyasal bulunduğunu söylemiş, böylece zehirlenme iddiaları kesinleşmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Navalnıy Alman der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, "İddia ediyorum olayın arkasında Putin var. Bunu övgü almak için söylemiyorum, bunu gerçeklere dayanarak ifade ediyorum. En önemli gerçek ise Noviçok. Onu kullanma emrini sadece gizli servislerin başındakiler verebilir." dedi.

4
Abone Olgoogle-news

Zehirleme emrinin Rus İç İstihbarat Servisi (FSB) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Rus Askeri İstihbarat Servisinden (GRU) gelmiş olabileceğini belirten Navalnıy şöyle konuştu:

5
Abone Olgoogle-news

"Putin Noviçok'u kendim üretip ve kendimi onunla zehirlediğimi iddia ediyorsa, bu imkansız. Sadece üç kişinin Noviçok'u kullanma emrini verebileceğini varsayabiliriz. Rusya gerçeğini biliyorsanız, şunu da biliyorsunuz demektir. FSB Başkanı Alexander Bortnikow, SVR Başkanı Sergej Naryschkin ve GRU başkanı, Putin'in talimatı olmadan böyle bir karar veremezler çünkü ona bağlılar."

6
Abone Olgoogle-news

Navalnıy, olayın arkasında iddia ettiği gibi Putin'in olmaması sorusunu, "O zaman durum daha vahim olduğu anlamına gelir." şeklinde cevaplandırdı. Noviçok'a daha fazla kişinin erişebilme imkanı bulmasının küresel bir tehdit anlamına geldiğini savunan Navalnıy, bunun sonuçlarının korkunç olacağını dile getirdi.

7
Abone Olgoogle-news

Navalnıy, Putin'in kendisinin tedavisi için yurt dışına çıkışına izin vermesi konusunda da "Beni ülke dışına çıkarmamaya kararlı olduklarını düşünüyorum, bu yüzden nakil için uygun olmadığımı kamuoyuna açıkladılar, ölmemi beklediler. Ama bana verilen destek ve eşimin çabaları sayesinde insanlar tepki gösterdiler."

8
Abone Olgoogle-news

"Putin için rakibine kurban statüsü verilmemesi, siyasi sermaye sağlanmaması önemlidir. Omsk'ta ölseydim veya orada kalıcı hasar görmüş olsaydım, bu açıkça onların sorumluluğu olurdu. O zaman Noviçok kanıtlanmayabilirdi ama ülke dışına çıkmamam açıkça onun hatası olurdu. Ayrıca muhtemelen zehrin artık tespit edilemeyeceği umuduyla 48 saat beklediler." değerlendirmesinde bulundu.

9Merkelin ziyaretine müteşekkir
Abone Olgoogle-news

Merkel'in ziyaretine müteşekkir

Navalnıy Almanya'da hiçbir tanıdığı olmadığını belirterek, kendisine özel ilgi gösteren Başbakan Angela Merkel ve tedavisini yapan Charite Hastanesi doktorlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

10
Abone Olgoogle-news

Hastanede yattığı dönemde Merkel'in kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Navalnıy, şu ifadeleri kullandı:

11
Abone Olgoogle-news

"Bu geçen haftaydı. Tamamen beklenmedik bir durumdu. Kapı açıldı, doktorum ile beraber Merkel girdi. Aile çevresinde özel bir toplantıydı, karım Julija ve oğlum Sachar oradaydı. Size ayrıntılar hakkında hiçbir şey söyleyemem ama gizli veya sansasyonel bir şey konuşmadık. Ziyaret bir jestti. Rusya'yı ve durumumu ne kadar iyi tanıdığından etkilendim. Bazı detayları benden daha iyi biliyor. Rusya'da neler olup bittiğini gerçekten çok iyi anlıyor. Ve onunla konuştuğunuzda, neden bu kadar uzun süredir Almanya'nın zirvesinde olduğunu anlıyorsunuz. Bağlılığı için kendisine teşekkür ettim ve 'Ben sadece görevimi yapıyordum' dedi."

12Berlinde daire kiraladı
Abone Olgoogle-news

Berlin'de daire kiraladı

Aleksey Navalnıy, eşi ve oğluyla Berlin'de bir daire kiraladığını ve orada tedavisi tamamlanana kadar kalacağını, her gün bol yürüyüş ve doktoruyla egzersiz yaptığını aktardı.

13
Abone Olgoogle-news

Zehirlendiği günden bugüne kadar 12 kilo verdiğini anlatan Rus muhalif, en kısa zamanda tekrar Rusya'ya döneceğini, ülkesine dönmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

14Navalnıyın zehirlendiği iddiası
Abone Olgoogle-news

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

15
Abone Olgoogle-news

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

16
Abone Olgoogle-news

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

17
Abone Olgoogle-news

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

18
Abone Olgoogle-news

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

19
Abone Olgoogle-news

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

20
Abone Olgoogle-news

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

21
Abone Olgoogle-news

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

22
Abone Olgoogle-news

Rus muhalifin durumu günlerce dünya gündemini meşgul etmiş, ABD ve birçok Avrupa ülkesi Rusya'dan zehirlenme iddialarına yanıt istemişti.

23
Abone Olgoogle-news

Rusya resmi kanallardan yaptığı açıklamalarda zehirlenme iddialarını reddetti.

24
Abone Olgoogle-news

Aleksey Navalnıy, komadan çıkıp iyileştikten sonra ailesiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak tüm dünyaya kendisi duyurmuştu.

25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi