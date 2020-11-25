Son dakika haberler: Putin'in kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Alina'nın 7.5 milyon sterlinlik kazancı dudak uçuklattı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden 35 yaş küçük ‘sevgilisi’ eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığı belirtildi.
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Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
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Putin'in kendisinden 35 yaş küçük ‘sevgilisi’ eski jimnastikçi Alina Kabaeva'nın medya şirketinin patronu olarak yılda 7.5 milyon sterlinden fazla kazandığını iddia edildi.
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İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Sızan Federal Vergi Servisi veri tabanına göre, eski sporcunun Ulusal Medya Grubu'ndaki resmi geliri 785.4 milyon ruble (7.78 milyon sterlin) olduğu ifade edildi.
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Haberde, Alina Kabaeva'ya başkanlığını yaptığı Ulusal Medya Grubu'nun hissedarı olan ve Putin'e yakın milyarder Yury Kovalchuk aracılığıyla ödeme yapıldığı ileri sürüldü.
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RUSYA'DA ORTALAMA YILLIK MAAŞ 5 BİN 867 STERLİN
Ulusal Medya Grubu'nun, yöneticilerin ücretlerini gösteren yıllık rapor yayınlamadığı ve şirketin bununla ilgili medyanın sorularını hiçbir zaman yanıtlamadığı bu yüzden de Alina'nın gelirinin bilinmediği belirtildi.
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Rusya'da ortalama maaşın yılda 5.867 sterlin olduğu ifade edilirken, Kremlin, ilk olarak 2008'de bir gazetede Putin ile Alina arasında gizli bir ilişki olduğu iddialarını yalanlamıştı.
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Öte yandan, Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinin doğum yaptığı öne sürülmüş, 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın bu nedenle ortadan kaybolduğu belirtilmişti.
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İddiaya göre Alina Kabaeva başkent Moskova'da son derece lüks ve iyi korunan bir hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.
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Olimpiyat madalyası sahibi olan eski sporcu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Kamuoyunda çok sık görünmüyor olsa da Kabaeva'nın Rusya'nın gizli first lady'si olduğu ve yaklaşık 10 yıldır Putin ile ilişkisi olduğu öne sürülüyor.