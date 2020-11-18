Son dakika haberler: Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! 'Türkiye'yi suçlamak zor, Ermenistan anlaşmaya uymazsa intihar olur'

'AZERBAYCAN KENDİ MÜTTEFİKİNİ KENDİ SEÇER' Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Türkiye, her zaman Azerbaycan’ı tek taraflı olarak destekledi. Bu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının jeopolitik sonuçları. Biz bu konuda hep genel konuşuyoruz. Ama aslında genel bir konu değil. Azerbaycan, bağımsız, egemen bir ülke. Azerbaycan, kendisine uygun müttefikleri seçme hakkına sahip. Hiç kimse Azerbaycan’ı bu konuda engelleyemez." diye konuştu.