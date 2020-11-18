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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberler: Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! 'Türkiye'yi suçlamak zor, Ermenistan anlaşmaya uymazsa intihar olur'
GeriDünya Son dakika haberler: Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! 'Türkiye'yi suçlamak zor, Ermenistan anlaşmaya uymazsa intihar olur'
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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 12:24 | 

Son dakika haberler: Putin'den Paşinyan'a Dağlık Karabağ uyarısı! 'Türkiye'yi suçlamak zor, Ermenistan anlaşmaya uymazsa intihar olur'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a ve yenilgisiyle ülkesini kaosa sürükleyen Paşinyan'a önemli uyarılarda bulundu. Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını söylerken, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarının altını çizdi.

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Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra ortadan kaybolan ve günler sonra istifa etmeyeceğini söyleyerek ortaya çıkan Paşinyan'a destek beklediği Rusya'dan bir darbe daha geldi!

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Yaklaşık 1,5 ay süren Dağlık Karabağ savaşının ardından ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da ilk istifa gelse de sular durulmuyor, Azerbaycan'da ise bayram var.

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Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın Pazartesi günü istifa etmesine rağmen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da akşam saatlerinde yine gösteriler vardı.

4PUTİNDEN PAŞİNYANA FLAŞ MESAJLAR
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PUTİN'DEN PAŞİNYAN'A FLAŞ MESAJLAR

Paşinyan'ın sürekli destek beklediği ancak aradığını bulamadığı Rusya lideri Putin, Ermenistan'ın anlaşmayı reddetmesinin "intihar" olacağını söylerken, Türkiye ile de Azerbaycan'ın talebi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’a ilişkin anlaşmayı reddetmesi halinde bunun ‘intihar’ olacağını bildirdi.

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Putin, "Rossiya" devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurduğunu belirtti.

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Dağlık Karabağ'ı Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, "Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek." diye konuştu.

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Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normal yaşama dönülmesi, özellikle çatışma bölgesinde insanlar arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için koşulların yaratılması halinde Dağlık Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi için de koşulların yaratılmış olacağını ifade etti.

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Karabağ’da 5 ardından da 2 rayonun Azerbaycan’a verilmesi konusunun geçmişte sürekli dile getirildiğini anlatan Putin, Rusya’nın 2013’te Karabağ meselesine barışçıl çözümünü başlatacak koşulları ortaya koyduğunu aktardı.

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Bu esnada Şuşa’nın Azerbaycan’a verilmesi konusunun hiçbir zaman dile getirilmediğini kaydeden Putin, Şuşa meselesinin bu çatışmalarda gündeme geldiğine işaret etti.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da pazartesi sabah saatlerinde Paşinyan'ın Şuşa açıklamalarını yalanlamıştı. Paşinyan, Şuşa'nın Azerbaycan'a devredilmesinin müzakere masasında görüşüldüğünü söylemişti.

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Ancak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Nagdalyan "Şuşa meselesi barış müzakerelerinde hiçbir zaman tartışılmadı" diyerek Paşinyan'ı yalanlamış oldu. Paşinyan, bugün yeni bir hamleye girişti ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Shavarsh Koçaryan'ın görevden alınmasına karar verdi. Koçaryan, 2008'den beri bu görevdeydi.

13PAŞİNYAN SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTEDİ
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PAŞİNYAN SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTEDİ

Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın güneyinin bir parçasını kontrolünü sağladığı 19-20 Ekim’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğünü dile getiren Putin, "Aliyev’i çatışmaların durdurulması için ikna ettim. Onun tek şartı, mültecilerin Şuşa dahil bu yerlere dönmesi idi. Ermenistan tarafı bunu kabul etmediğini bildirdi. Paşinyan, burada Ermenistan ve Karabağ’ın çıkarları için tehdit gördüğünü dile getirdi. Bunu hala anlamış değilim. Paşinyan savaşmaya devam edeceğini söyledi.” İfadelerini kullandı.

14AZERBAYCAN KENDİ MÜTTEFİKİNİ KENDİ SEÇER
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'AZERBAYCAN KENDİ MÜTTEFİKİNİ KENDİ SEÇER'

Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki rolü ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Putin, "Türkiye, her zaman Azerbaycan’ı tek taraflı olarak destekledi. Bu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının jeopolitik sonuçları. Biz bu konuda hep genel konuşuyoruz. Ama aslında genel bir konu değil. Azerbaycan, bağımsız, egemen bir ülke. Azerbaycan, kendisine uygun müttefikleri seçme hakkına sahip. Hiç kimse Azerbaycan’ı bu konuda engelleyemez." diye konuştu.

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Ermenistan'ın bile sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımadığına dikkat çeken Putin, "Azerbaycan, uluslararası hukuk açısından kendisine ait toprakları geri alıyordu. Bu bağlamda, Azerbaycan kendisi için herhangi bir ülkeyi müttefik seçme hakkına sahipti." dedi.

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Türkiye’nin Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu üyeliği yaptığını hatırlatan Putin, "Türkiye'nin eylemleri çeşitli şekilde değerlendirilebilir, ancak Türkiye'yi uluslararası hukukun ihlal edilmesi konusunda suçlamak zor." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan'ın talebi üzerine, Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasıyla ilgili kontrol mekanizması ve merkezi oluşturma konusunda anlaştıklarını bildiren Vladimir Putin, Türkiye ile Suriye dahil Orta Doğu'da da etkileşim içinde iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

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Putin, "Bu merkez kesinlikle Azerbaycan'ın topraklarında konuşlandırılacak. Azerbaycan, yer konusunda karar verme hakkına sahip." dedi.

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Rus lider Putin, Türkiye ile Rusya'nın farklı konularda farklı pozisyonlara sahip olabileceğini de belirterek, "Pozisyonlarımız bazen tam zıt olabiliyor. Ancak diplomasi sanatının amacı da uzlaşmaya varmaktır. Uzlaşıya da saygı temelinde varılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

20ERMENİSTANIN ANLAŞMAYA UYMAMASI İNTİHAR OLUR
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ERMENİSTAN'IN ANLAŞMAYA UYMAMASI İNTİHAR OLUR

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını hatırlatan Putin, bunun uluslararası hukuka göre, bu bölgenin Azerbaycan'a ait olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

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Putin, bu yüzden Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Anlaşması’nın sadece üyelerine yönelik karşılıklı yardımı içerdiğini ve bu yüzden çatışmalara dahil olmadıklarını ifade etti.

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Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin Karabağ ile ilgili anlaşmayı kabul etmemesi halinde ne olacağı sorusuna, "Bu intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa, gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durumu böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum." yanıtını verdi.

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Rusya'nın savaşa müdahil olması için bir gerekçe olmadığını belirten Putin, Ermenistan'la askeri işbirliği anlaşmasının da buna zemin oluşturmadığını söyledi. "Erivan terk edilmiş hissetmiyor" dedi:

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"Ermenistan da Dağlık Karabağ'ın bağımsızlık ya da egemenlik ilanını tanımamıştı. Bu da Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin uluslararası kanuna göre Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. Anlaşmamız, taraf ülkelere yönelik bir saldırı olması halinde ortak hareket etmeyi gerektiriyor.

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"Kimse Ermenistan topraklarına girmemişti, bu durumda da bizim bu savaşa doğrudan müdahale etme hakkı vermiyordu."

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