Son dakika haberler: Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama: Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır!
Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimetin ardından iç karışıklık yaşayan Ermenistan, bir kez daha Rusya'dan darbe yedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında “ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. İstifa çağrılarını kabul etmeyen Başbakan Paşinyan Dağlık karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'la görüştü. Ermenistan'a verdiği desteği saklamayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte bölgede yaşanan tüm güncel gelişmeler...
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Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ermiş, yenilginin ardından Erivan'da başlayan protestolar Başbakan Paşinyan'a istifa çağrılarıyla günlerce devam etmişti.
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Azerbaycan 27 yıl sonra işgalden kurtulan Ağdam'a girmiş ancak şehirdeki acı tablo, gün ışığıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Neredeyse tek bir sağlam bina kalmayan şehrin harabe görüntüsü yürek burktu.
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Rusya heyeti Azerbaycan ve Ermenistan'da önemli görüşmeler gerçekleştirirken Paşinyan'a tüm umutlarını başladığı Rusya'dan yine kötü haber geldi.
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'DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN'IN AYRILMAZ BİR PARÇASI'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.
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Rossiya 1'e konuşan Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
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Putin, “Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu” diye konuştu.
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Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) üyelik koşullarının Rusya’yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin, şöyle konuştu: “KGAÖ antlaşması, bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi.”
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'ERMENİSTAN YALNIZ HİSSETMESİN DİYE HER ŞEYİ YAPTIK'
Moskova’nın Erivan ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, “Sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya, bunun olmaması için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.
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İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk oluşan heyet Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın imzaladığı üçlü bildirinin bölgede sağlam ve uzun süreli barışın sağlanması açısından önemli adım olduğunu açıklamıştı.
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "'Dağlık Karabağ sorunu' ifadesini bir daha duymamayı umuyorum" şeklindeki açıklamasına katıldığını bildiren Aliyev, "Ben de bu sözleri duymayacağımı umuyorum. Umarım Dağlık Karabağ bahsi geçtiğinde, sadece kalkınmadan, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılmasından ve bir zamanlar birbirine düşman olan ülkelerin uzlaşmasıyla ilgili haberler duyacağız." dedi.
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Lavrov, üç ülkenin imza attığı bildirinin, bazı güçler tarafından kan dökülmesinin sonu, barışçıl yaşama geçiş, insani sorunların çözümü olarak değil, jeopolitik oyunların prizmasıyla yorumlanmaya çalışıldığını, bunun da çağdaş değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.
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Aliyev'in bölgedeki uzlaşma konusunu her zaman vurgulamasına özel önem verdiklerini bildiren Lavrov, bölgede yapılacak tüm çalışmaların yabancı çıkarlar için değil bölge insanlarına yönelik olduğundan emin olduğunu ifade etti.
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Yenilginin ardından başkent Erivan'da istifa etmesi için günlerce protestolar yapılan Başbakan Paşinyan ise uzun süre sonra cepheye savaşmaya giden eşiyle birlikte bir cenaze töreninde görüntülendi.
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İstifa çağrılarına direnen Başbakan Nikol Paşinyan, dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ'ın yöneticisi Arayik Harutyunyan'la görüştü.
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İkilinin buluşmasına dair yapılan açıklamada çatışmalar sırasında kaçanların geri dönmesi ve normal yaşamın başlaması masaya yatırıldı.
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Şimdiye kadar 25 bin Ermeninin Dağlık Karabağ'a geri döndüğü bilgisini veren Harutyunyan, savaşta ölen askerlerin ailelerine 600 dolar yardım verileceğini söyledi. 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü tamamen belirsiz kalan Dağlık Karabağ Ermenistan tarafından bile tanınmıyor.
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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken Ermenistan'a verdiği desteği açıkça ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise hafta sonunda dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Macron, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu için yardım toplayan Fransız Ermeni Destek Fonu'na giderek Ermenistan'a desteğini bir kez daha göstermiş oldu. Macron Dağlık Karabağ'la ilgili sorulan soruya ise "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur." cevabını verdi.
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Öte yandan Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan’a ait topraklarda bulunan Ermeni siviller ve askerler, bölgeden ayrılmaya devam ediyor.
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı. Buna rağmen Azerbaycan askerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere müsaade verdiği ortaya çıktı.
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Sosyal medyadaki bir görüntüde, çıkması gereken bölgede evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni siviller, Azerbaycan askerini karşısında görünce beyaz bayrak kaldırıp zaman istedi. Azerbaycan askerleri de evin yanında bekleyerek Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına müsamaha gösterdi.
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Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti.
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Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan’a geri verecek.