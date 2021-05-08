Son dakika haberler: Pazarlar açıldı... Marketlerden fiyat oyunu!..

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak. Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."