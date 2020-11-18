Son dakika haberler: Okullar kapandı mı, online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak? Okullar yıl sonuna kadar tatil mi?

NURAN ÇAKMAKÇI YORUMLADI Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:



Okulların bir kısmı kapanmayı bekliyordu, bir kısmı için sürpriz oldu. Bu yıl okula hiç başlamayan 6,7, 10 ve 11’inci sınıflar anlaşılan 2021’de yeni sınıflarına başlayacak.



Bazı okullarda sınavlar yapıldı, ama hala ilk sınavlarını bile yapmayanlar var. Bu durumda ölçme değerlendirme sisteminde değişikliğe gidilebilir. 4'üncü sınıftan itibaren bir dönemde iki sınav olması gerekiyordu. Sınav yapmayan okullar şimdi ne yapacağını düşünüyor. Tek sınav yapanlar, büyük ihtimalle ikinci notlarını performans ve proje ödevlerinden verecekler. Bütün öğrenciler yine EBA Okullu olacak gibi.