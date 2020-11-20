Son dakika haberler: Öksürüğü kesmeyin, yüz üstü uyuyun.. İşte uzmanından koronavirüs reçetesi

Bunun yerine bitki çayları, komposto, hoşaf, su gibi ılık ve sıcak bol miktarda sıvı tüketin. Ama siyah çay ve kahve idrar söktürücü olduğu için vücut sıvılarında azalmaya neden oluyor ve biz tıbben bunları sıvı olarak kabul etmiyoruz.