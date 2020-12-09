Son dakika haberler: Nefesler tutuldu... Azerbaycan en büyük zaferini kutlamaya hazırlanıyor!

Mehriban Halilova da "Şehitlerimizin önünde eğiliyorum. Bu sevinci bize yaşattığı için Cumhurbaşkanımızı alkışlıyorum. Yarın Erdoğan da gelecek. Hoş gelip sefalar getiriyor. Onun da başımızın üstünde yeri var. Araçları görüp çok sevindim. Ermenistan ordusuna bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Aslında 1992'de bize yaşattıkları zulmün yanında bu aslında hiçbir şey." diye konuştu.