Son dakika haberler... Müthiş görüntüler... Bakan Akar F-16 kokpitinde

Türkiye'nin uluslararası hukuk, deniz hukuku, mahkeme kararları, teamüller ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile 'Bana göre böyle' diyerek, akla, mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz 'İki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun 'İki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı şekilde koruruz."