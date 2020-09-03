DHA-AA
Son dakika haberler... Müthiş görüntüler... Bakan Akar F-16 kokpitinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını, Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili konuşan Bakan Akar, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider." ifadelerini kullandı.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını dün özel bir uçuşla yaptı.
Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçüakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile teçhizat odasına gitti.
Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar ve komutanlar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz." diye konuştu.
Akar, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutlayarak yeni uçuş yıllının da başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
HAREKAT MERKEZİNDEN 'DOĞU AKDENİZ' MESAJI
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Tüm Türk hava sahasının takip edildiği merkezde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar ve Komutanlar talimatlar verdi. Burada personele de hitap eden Akar konuşmasında, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
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