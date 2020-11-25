Son dakika haberler: Milyonlarca kişi merak ediyor! İşte memur ve emeklilerin olası yeni yıl zamları
Emeklilere 6 ayda bir yapılan zamda son 40 gün. Yıl sonu yaklaşırken enﬂasyonla ilgili beklentilerin yükselmesi, maaş artışıyla ilgili hesapların yeniden yapılmasını sağladı. Son 4 aylık enﬂasyona göre memura ve memur emeklisine fark, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 zam görünmüştü. İşte kasım ve aralık ayına ilişkin enﬂasyon beklentisi ve olası yeni yıl zamları...
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Memur ve emekli zammı, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, enflasyon verilerinin belirlenen rakamları aşması halinde fark yansıtılıyor.
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SSK ve Bağkur emeklisi ise 6’şar aylık enflasyon ne çıktıysa o oranda zam alıyor. Son dönemde kur etkisiyle enflasyonda yukarı doğru bir eğilim var.
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TAHMİNLER REVİZE EDİLDİ
Posta Gazetesi'nin haberine göre, enflasyondaki yukarı yönlü seyir Merkez Bankası’nın hedeflerine de yansımıştı. Bu kapsamda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltilmişti.
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Merkez Bankası’nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde ise yılsonu tahmini yüzde 12.47 oldu.
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Yine Merkez, 19 Kasım’daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.
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TOPLU SÖZLEŞMEYE EKLENECEK
Sonuç olarak enflasyondaki değişen hesaplar, bu verilere bağlı olarak maaşı etkilenen milyonları yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.
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YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak.
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Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1’lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.
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NE KADAR YANSIYACAK?
Enﬂasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35’lik enﬂasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enﬂasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak.
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Yıllık enﬂasyon yüzde 13’e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25’e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25’e çıkmış olacak. Bu iki öngörüden ilki gerçekleşirse, en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak
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Yüzde 3.25’lik farkın oluşması durumunda en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 2.989 liraya yükselmiş olacak.
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SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?
SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enﬂasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enﬂasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu.
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Yıl sonu yeni enﬂasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek. 4 aylık enﬂasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor.
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Tahminler doğrultusunda yüzde 12’yi aşan enﬂasyon verileri sonrasında yüzde 7’ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel. Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak.
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1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.