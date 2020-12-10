Son dakika haberler: Melania Trump'la ilgili bomba iddia! Beyaz Saray'dan ayrılmak için tüm hazırlıklar tamam: 'Sadece eve gitmek istiyorum'
ABD'nin First Lady'si Melania Trump'la ilgili iddiaların ardı kesilmiyor. Donald Trump seçimleri kaybettikten sonra eşinden boşanacağı dedikoduları ayyuka çıkan Melania'yla ilgili bir bomba iddia daha geldi. Son dakika haberlerine göre eve dönmek istiyorum diyen First Lady Beyaz Saray sonrası günleri için hazırlıklarını hızlandırdı.
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ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından olan Donald Trump görevi yeni başkan Biden'a teslim etmeye hazırlanırken evliliği de çatırdamaya devam ediyor. Melania Trump'la ilgili yeni iddialar gündeme bir kez daha bomba gibi düştü!
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Donald Trump'la ABD'nin sayılı emlak zenginlerinden olduğu günlerde evlenen Melania Trump, 15 yıldır süren bu evliliğin son 4 yılını First Lady olarak kameraların karşısında geçirdi.
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Bu yıllar boyunca da verdiği görüntüler, sürekli asık olan yüzü ve eşinin yanındaki soğuk davranışları yüzünden hep çok fazla konuşuldu.
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Trump'ın kendisi reddetse de ABD seçimlerini kaybetmesiyle birlikte bu kez çiftin boşanacağı haberleri bir bir manşetlere düştü. Melania Trump'la ilgili son haberse CNN'de yayınlandı ve bir kez daha gündemin üst sıralarında yer aldı.
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CNN'de yer alan habere göre Melania Trump Beyaz Saray sonrası günleri için hazırlıklarını teker teker tamamlamaya başladı.
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First Lady'nin bu hazırlıklar için yetkilileri görevlendirdiği ve Trump'tan ayrıldıktan sonra yaşayacağı evi ve yanına alabileceklerini şimdiden seçmeye başladığı haberin detayları arasında yer alıyor.
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Melania'ya yakın bir kaynağın CNN'e verdiği bilgiye göre First Lady 'Sadece eve gitmek istiyorum' diyerek Beyaz Saray'dan taşınırken yanına alabileceği varlıkları ve personeli öğrenebilmek için talimat vermiş durumda.
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Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan taşındıktan sonra kalacağı adresle ilgili iki ayrı iddia ortaya atılmış durumda. Eski First Lady ya New York'taki Trump Towers binasının çatı katındaki özel süitte ya da Florida Palm Beach'de yer alan 'Mar-a-Lago' adlı lüks evde yaşamak istiyor.
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Donald Trump da seçim yenilgisinin ardından vaktinin çoğunu Florida'daki bu evde geçirmeye devam ediyor.
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Donald Trump, resmi belgeler aksini iddia etse de seçimi kazandığı konusunda ısrarla yeni kanıtlar sunmaya çalışsa da bir yandan 2024'te yeniden aday olacağının sinyallerini vermeye çoktan başladı.
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Beyaz Saray kulislerinde dolaşan bir diğer iddiaya göre ise Melania Trump boşanmak için gün saydığı kocasının bu hedefi konusunda da net düşünüyor: 'Bunun iyi sonuç vereceğini hiç sanmıyorum!'
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Melania ve Donald Trump arasındaki ilişki yıllardır sorgulanmaya devam etse de çiftin boşanacağı söylentileri en çok seçime yaklaşılan aylarda dile getirilmişti.
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Beyaz Saray'da Melania Trump'a danışmanlık yapan ve çok yakınında bulunmuş kişilerin ortaya attığı iddialara göre evliliğinde mutsuz olan Melania uzun zamandır ayrılmak istiyor ancak bazı çekinceleri yüzünden harekete geçemiyordu.
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Donald Trump'ın önceki eşine de yaptığı gibi Melania'ya 'sessizlik anlaşması' imzalattığı ve Melania'nın da Trump ABD başkanı olduğu sürece sahip olduğu güç yüzünden ayrılmaktan korktuğu kulislerde konuşulanlar arasındaydı.
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Melania Trump ABD seçimleri sonrasında da kameraların karşısına geçip eşine destek olmaya devam ettiyse de tek başına katıldığı etkinliklerdeki görüntüleri de dedikoduların etsini artırdı.
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Yanında Donald Trump yokken yüzünde güller açan ve oldukça mutlu görünen First Lady için boşanmayı garantiledi, bu sebepten artık çok mutlu yorumları yapılmıştı.
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ABD’de kutlanan Şükran Günü sonrasında Noel için hazırlıklar başlarken, First Lady Melania Trump (50), Beyaz Saray’ın Mavi Salonu’nu süsleyecek Ulusal Noel Ağacı’nı son kez teslim almış. Melania Trump’ın, eşi Donald Trump’ın katılmadığı törendeki mutlu hali bir kez daha çiftin evliliklerine ilişkin dedikoduları gündeme getirmişti.
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ABD basınında Başkan Trump ile mutsuz bir evliliğinin bulunduğu yorumlarına sürekli olarak maruz kalan Melania Trump, eşiyle katıldığı birçok resmi programda ciddi ve soğuk görüntüsüyle dikkat çekiyordu.
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Melania Trump’ın alışılmamış mutluluğunun, yakında Beyaz Saray’dan taşınacak ve Trump’tan boşanma fırsatı bulacak olmaktan kaynaklandığı öne sürülmüştü.
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Melania Trump'ın ayrılmak istediği yolundaki ilk iddia İngiliz Daily Mail gazetesinde yer almıştı.
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2017'ye kadar Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann, Trump-Melania ilişkisinin bitmek üzere olduğunu ve çiftin yataklarını çoktan ayırdığını öne sürmüştü.
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Newmann, Melania'nın Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkması ve boşanma için gün saydığını" iddia etmişti.
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Melania Trump'ın geçen yıl Donald Trump'la yaptığı evlilik anlaşmasının şartlarını değiştirttiği ve oğlu Barron Trump'ın babasının mirasından gerekli payı alması için maddeler eklettiği de iddialar arasında.