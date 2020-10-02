Son dakika haberler: Melania Trump'ın gizli ses kayıtları CNN International'da yayınlandı: "Suç ortağı olduğumu söylüyorlar"

Bunu duymak çok üzücü ama kendi ülkelerinde buna sahip değillerdi, yerde uyuyorlardı. Orada güzelce bakılıyorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle değiller, üzücü. Ama buraya tek başlarına, yasa dışı yollarla geldiklerinde bir şeyler yapmalısın." değerlendirmesinde bulundu.