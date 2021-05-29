Son dakika haberler: 1 Haziran sonrası flaş normalleşme adımı... Prof. Dr. İlhan anlattı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

"Okullarda yaz döneminde kültürel ve sosyal faaliyetlerin olacağı bir dönem olacak. İsteğe göre katılım yapılacak bu faaliyetler çocuklar için çok önemli. Öğretmenlerimizin aşılamasında da önemli bir noktaya kadar geldik. Güz dönemine kadar zaten herkesin aşılanmasını planlıyoruz.