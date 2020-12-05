Son dakika haberler: Kuzey Kore'de akılalmaz olay... Koronavirüs karantinasını ihlal etti diye kurşuna dizdiler!

Kim Jong, kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşmuş, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını silmiş ve koronavirüs salgınıyla ilgili olarak "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" demişti.