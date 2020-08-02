MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Kulaç atacak yer kalmadı! Bakan Koca: Birinci dalga sahillere indi
GeriGündem Son dakika haberler... Kulaç atacak yer kalmadı! Bakan Koca: Birinci dalga sahillere indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
DHA
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 14:13,

Son dakika haberler... Kulaç atacak yer kalmadı! Bakan Koca: Birinci dalga sahillere indi

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Türkiye'nin tatil bölgelerinden yine düşündüren görüntüler geldi. Deniz ve plajdaki yoğunluğun yanı sıra, tatilcilerin sosyal mesafeye uymaması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı tatilini bilen vatandaşlar, yurdun dört bir yanındaki turizm bölgelerine akın etti.

2KIZKALESİNDE DÜŞÜNDÜREN GÖRÜNTÜLER...
Abone Olgoogle-news

KIZKALESİ'NDE DÜŞÜNDÜREN GÖRÜNTÜLER...

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.

3
Abone Olgoogle-news

Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.

4KUMLADA KURALLAR HİÇE SAYILDI
Abone Olgoogle-news

KUMLA'DA KURALLAR HİÇE SAYILDI!

Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği Bursa'da, bayram tatilinin de etkisiyle günübirlikçiler Kumla Sahili'ne akın etti. Serinlemek için gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayması ise tedirginliğe yol açtı.

5
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek, “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” dedi. Ancak, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili’ne vatandaşlar adeta akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle, günübirlik tatilcilerin yoğunluğunu oluşturduğu sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Deniz içerisinde bazı vatandaşlar, birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Ayrıca yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

6
Abone Olgoogle-news

Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaş Mine Küçük (35), sıcakların yoğunluğundan dolayı kendilerini evden dışarıya attıklarını söyledi. Bu durumdan memnun olduklarını kaydeden Küçük, “Çocuklar da çok daraldı. Uzun süre koronavirüs bunalımından dolayı evdeydik. Burada sosyal mesafeyi ayarlamak çok zor ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Bir başka vatandaş Ayşe Temiz (33) ise, “Önlem almak bizim elimizde. Yakın olduğumuz zaman uyarıyoruz. Gerektiği yerde tedbirimizi almaya çalışıyoruz ama alamayanların sayısı da çok fazla. Çok fazla artış olması da bu yüzden. Evden bunaldığımız için geldik, ama burada da korkuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan sahil görevlileri ise, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

8BÜYÜKADADA ŞAŞIRTAN KALABALIK
Abone Olgoogle-news

BÜYÜKADA'DA ŞAŞIRTAN KALABALIK!

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Büyükada’ya akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmaması dikkat çekerken bazı vatandaşlar kalabalık yüzünden evlerine geri döndü.

9
Abone Olgoogle-news

Plajlara giden ücretsiz teknelerde yoğunluk görülürken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde denetim yaptı. Ekipler fazla yolcu alan bir tekne sahiplerini uyardı. Adanın çok kalabalık olduğuna değinen Gülser Nataliocak, “Herkes birbirine değerek geçiyor. Adayı tercih etmemin sebebi bugün izinli olmamdı fakat çok kalabalık olduğunu görünce eve geri dönmeye karar verdik.” dedi.

İzin gününde adaya geldiğini belirten Yağmur Ünal “Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini gördüm. İstanbul’da olduğumuz için ve sağlık çalışanları sadece bayramlarda izin kullanabildiği için Adalar'a gelmeyi tercih ettim ama yanlış bir tercih oldu galiba.” ifadelerini kullandı.
Turgay Erdinç ise maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Şimdi umutsuz bir şekilde eve dönmeye karar verdik. Kendimizi riske edemeyiz. Şu an plajların da ne durumda olduğu belli değil. Tekne sahibi ‘40 dakika kadar bekleyin sizi öyle alırız’ dedi. Vapur da aynı şekilde kalabalıktı, gelirken de kendimizi arkaya attık.”
Umut Süslü ise plajlara daha fazla vatandaş alınmadığını dile getirerek “Bu kadar insan var inşallah bir şey olmaz.” şeklinde konuştu. Kaan Gezer isimli vatandaş ise adanın çok yoğun olması sebebiyle bisiklet kiralayacaklarını ve kalabalıktan uzak duracaklarını ifade etti.

10BURASI EMİNÖNÜ
Abone Olgoogle-news

BURASI EMİNÖNÜ!

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

11
Abone Olgoogle-news

Bayramın ikinci gününde Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Eminönü'ne gelen Abbas Şener, kalabalıktan korkmasına rağmen evde bunaldıklarını söyledi. Şener, “Hava güzel. Gezmeyi seviyoruz. Geçen sefer yine gitmiştik şimdi tekrar gidelim dedik. Eşim ve ailemle birlikte gezmek amaçlı gidiyoruz. Kalabalık ve sıcak hava korkutuyor ama ne yapalım gezeceğiz yeğenim de var evde bunalmış gidelim dedik" ifadelerini kullandı.Bayram tatili için ailesiyle Ankara'dan İstanbul'a gelen Ramazan Tekel ise, “Adalara gezmeye gidiyoruz. Ankara'dan geldik. Önce Ayasofya'yı gezdik. Sultanahmet'i gezdik. Şimdi de adalara gidiyoruz. Çok sıcak ve kalabalık ama yapacak bir şey yok gezmek için geldik Ankara'dan" şeklinde konuştu.

12SOSYAL MESAFESİZ YOĞUNLUK
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MESAFESİZ YOĞUNLUK!

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek adalara gitmek için Kabataş İskelesine geldi. Sefer saatini kaçıran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaksızın iskele önünde kalabalık oluşturdu.

13
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramını İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini evlerinden dışarı attı. Kimi vatandaşlar piknik yapmak için kent ormanlarına giderken kimi vatandaşlar da yüzmek için plajlara akın etti. Bunun yanı sıra bazı vatandaşların tercihi ise Adalar oldu. Sabah erken saatlerinden itibaren adalara gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin uyarılara rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Yetkililer, koydukları ek seferlerle iskele önlerindeki kalabalığı önlemeye çalıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi