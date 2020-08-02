DHA
Son dakika haberler... Kulaç atacak yer kalmadı! Bakan Koca: Birinci dalga sahillere indi
Kurban Bayramı'nın 3. gününde Türkiye'nin tatil bölgelerinden yine düşündüren görüntüler geldi. Deniz ve plajdaki yoğunluğun yanı sıra, tatilcilerin sosyal mesafeye uymaması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı."
Kurban Bayramı tatilini bilen vatandaşlar, yurdun dört bir yanındaki turizm bölgelerine akın etti.
KIZKALESİ'NDE DÜŞÜNDÜREN GÖRÜNTÜLER...
Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Konaklama tesisleri yüzde 100 oranında dolunca şezlonglarda sabahlayanlar oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeyen plajda, mesafeli konulan şezlongların misafirler tarafından birbirine yaklaştırılması dikkat çekti.
Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Bazıları, araçlarında geceyi geçirirken, bazı misafirler de plajlarda sabahladı. Yol kenarlarında, ağaç altlarında, duvar diplerinde uygun yer bulanlar, geceyi buralarda geçirmek zorunda kaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek, “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” dedi. Ancak, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili’ne vatandaşlar adeta akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle, günübirlik tatilcilerin yoğunluğunu oluşturduğu sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Deniz içerisinde bazı vatandaşlar, birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Ayrıca yoğunluk dronla havadan görüntülendi.
Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaş Mine Küçük (35), sıcakların yoğunluğundan dolayı kendilerini evden dışarıya attıklarını söyledi. Bu durumdan memnun olduklarını kaydeden Küçük, “Çocuklar da çok daraldı. Uzun süre koronavirüs bunalımından dolayı evdeydik. Burada sosyal mesafeyi ayarlamak çok zor ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.
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