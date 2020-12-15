Son dakika haberler: Koronavirüste korkutan gelişme... Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni mutasyonu ortaya çıktı!

Cambridge Üniversitesi'ne bağlı İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Ravi Gupta şunları söyledi:"Virüsün kaçmaya başladığı bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Bunu araştırmamız gerekiyor. Uzun vadede bunun etkisinin ne olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden risk alamayız. İnsanları daha hasta etmesini beklemiyoruz. Ama salgının kontrol altında tutulmasını zorlaştırabilir"