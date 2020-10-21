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Güven ÖZALP / BRÜKSEL - Fotoğraflar: Reuters-AP-AFP-Abaca-IHA
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 07:00 | 

Son dakika haberler: Koronavirüste ikinci dalga alarmı... O kararı uygulayan ilk ülke

Avrupa ülkeleri koronavirüsün ikinci dalgasını sokağa çıkma yasağı ilan ederek frenlemeye çalışıyor. İrlanda, salgının patlak verdiği mart ayında uygulanan tecrit önlemlerine dönme kararı alan ilk ülke oldu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Vatandaşlarından evde kalmalarını isteyen İrlanda hükümeti, birinci derecede önemli olmayan mağazaların kapalı kalmasına ve evde buluşmaların yasaklanmasına karar verdi.

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Ülkede önlemlerin en az altı hafta süreceği belirtilirken, okullar ise açık kalmaya devam edecek.

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Tecride dönüş tehlikesiyle karşı karşıya olan bir başka ülke ise gece sokağa çıkma yasağının devrede olduğu Belçika.

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Alarm zillerini çalmaya başlayan uzmanlar, bulaşma hızında ve hastaneye yatma oranında iyileşme sağlanamaması halinde mart ayındaki tecrit ve benzeri önlemlerin kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

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Strateji değiştirerek bundan böyle sadece belirti gösterenleri, 65 yaş üstündekileri ve sağlık çalışanlarına test yapacak olan Belçika, karantina süresini de bir haftadan on güne çıkarıyor.

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Belçika’nın ardından Slovenya da ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

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Fransa’da ise başkent Paris’in de aralarında olduğu 9 ilde gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

8BRIGITTE MACRON KARANTİNADA
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BRIGITTE MACRON KARANTİNADA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron (67), 15 Ekim’de görüştüğü bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldı.

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7 gün boyunca Elysee Sarayı’nda izolasyon halinde kalacak olan Brigitte Macron’un herhangi bir semptom göstermediği ifade edildi.

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Fransa’da son haftalarda vakaların zirve yapması nedeniyle önlemler arttırılmıştı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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