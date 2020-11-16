Son Dakika Haberler: Koronavirüste bu belirtiye dikkat.. Göz kızarıklığı corona virus belirtisi mi? İşte korona virüs belirtileri

Boyut küçüldükçe viral yük de azalır ama koruyucu gözlük ya da siperlik takmadığımızda bulaş riski ya da gözümüzle viral yükün temasına bağlı hastalığın oluşma riski artabilir. O yüzden gerektiğinde gözlük ya da siperlik kullanmak etkilidir. Siper ya da göz çevresini kapatan bir gözlük kullanmak refleks olarak dokunmayı da önler."