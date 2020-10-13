Son dakika haberler: Koronavirüste bağışıklık bilmecesi... DSÖ'den çok sert açıklama!
Koronavirüs salgını hız kesmeden tüm dünyada yayılmaya devam ederken bilim insanları da Covid-19'u yenecek ve bağışıklık kazanmamızı sağlayacak bir aşı üretmek için çalışıyor. Ancak ABD'den gelen bir haber koronavirüste bağışıklıkla ilgili soru işaretlerinin büyümesine sebep oldu. DSÖ ise konuyla ilgili çok sert açıklamalar yaptı.
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Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi giderek büyüyor, ülkeler arka arkaya artan vaka sayıları hatta rekor kıran Covid-19 verileri yayınlamaya devam ediyor.
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Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı çoktan 38 milyonu aştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 85 bin 375 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 28 milyon 606 bin 252 kişi iyileşti, tedavisi süren 8 milyon 352 bin 289 aktif vaka bulunuyor.
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ABD hala vaka ve ölüm sayısında başı çeken ülke olmayı sürdürürken Avrupa ülkelerinde, Rusya, Hindistan ve İran'da da vaka artışları hız kesmeden yükseliyor.
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Bilim insanları koronavirüs için aşı geliştirmek ve toplumun bağışıklık kazanmasını sağlamak için çalışmaya devam ediyor. Sürü bağışıklığı kavramı da salgının başından beri tartışılan bir konu olmaya devam ediyor.
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DSÖ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR
Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Covid-19 salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisine ilişkin, "Anlayamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek, basit bir şekilde ahlak dışıdır. Bu bir seçenek değildir." dedi.
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Dünya genelinde son 4 gündür yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında her gün yeni bir rekorun kırıldığını vurgulayan Ghebreyesus, "Birçok şehir ve ülke, hastaneye yatışlarda ve yoğun bakım doluluk oranlarında artış olduğunu bildiriyor." bilgisini paylaştı.
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Ghebreyesus, son günlerde virüsün yayılmasına izin vererek, sözde "sürü bağışıklığına ulaşma" kavramı hakkında bazı tartışmalar yaşandığına dikkati çekerek, aslında "sürü bağışıklığının" aşılama için kullanılan bir terim olduğunu vurguladı.
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"Örneğin, kızamığa karşı sürü bağışıklığı, nüfusun yaklaşık yüzde 95'inin aşılanmasını gerektirir." diyen Ghebreyesus, kalan yüzde 5'inin ise kızamığın aşılananlar arasında yayılmamasıyla korunacağına işaret etti.
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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI AHLAK DIŞIDIR
Ghebreyesus, "Diğer bir ifadeyle sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil, virüsten korumakla sağlanır." uyarısını yaptı.
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Covid-19'a yakalanan pek çok insanda ilk haftalarda "bağışıklık tepkisi" oluşacağını aktaran Ghebreyesus, ancak bu tepkinin ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunu bilmediklerini söyledi.
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Ghebreyesus, "Bazı ipuçlarımız var ama resmin tamamını göremiyoruz. Ayrıca Covid-19 bulaşmış kişilerin, ikinci kez virüsü kaptığına dair bazı örnekler de var. Bu nedenle, virüsün kontrolsüz bir şekilde dolaşmasına izin vermek, gereksiz enfeksiyonlara, acı çekmeye ve ölüme izin vermek anlamına gelir." uyarısında bulundu.
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Covid-19'un sadece yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olan insanları öldürmediğini, her yaştan kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:
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"Tam olarak anlayamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek, basit bir şekilde ahlak dışıdır. Bu bir seçenek değildir. Ancak pek çok seçeneğimiz var. Ülkelerin bulaşmayı kontrol etmek ve hayat kurtarmak için yapabileceği ve yaptığı birçok şey var. Bu, virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ile toplumlarımızı kapatmak arasında bir seçim değil."
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COVID-19'DA BAĞIŞIKLI BİLMECESİ
Diğer bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez Covid 19 hastalığına yakalanan bir adam, doktorlarının ifadelerine göre, hastalığı çok daha şiddetli geçirdi.
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25 yaşındaki erkek, ciğerleri bedenine gerekli olan oksijeni sağlayamaması sonrası hastaneye kaldırıldı. İsmi açıklanmayan kişi, ikinci kez hastalığı yenmeyi başardı.
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Vaka üzerine Lancet dergisinde yayınlanan çalışma, virüse karşı ne kadar bağışıklık geliştirebildiği noktasında soru işaretlerini ele alıyor.
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Nevada'da yaşayan kişinin, ek bir sağlık problemi bulunmuyordu ve Covid'e karşı hassas olmasını gerektirebilecek bir bağışıklık sistemi sıkıntısı çekmiyordu.
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OLAY NASIL SEYRETTİ?
25 Mart'ta ilk hastalığın semptomları, öksürme, bağ ağrısı, mide bulantısı ve ishal olarak kendini gösterdi. 18 Nisan'da ilk kez koronavirüs pozitif çıktı.
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27 Nisan'da ilk belirtiler tamamen ortadan kalktı. 9 ve 26 Mayıs'ta iki kez koronavirüs negatif çıktı.
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5 Haziran'da ikinci kez koronavirüs tespit edildi. Oksijen sıkıntısı çekiyordu ve solunumu zayıflamıştı.
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Bilim insanlarına göre Nevadalı hastada, hastalığın tekrar etmesi durumu değil ikinci kez virüs kapma durumu yaşandı. İlk ve ikinci teşhis sırasında yapılan testler, virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu.
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Nevada Üniversitesi'nden Doktor Mark Pandori, "Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor" dedi.
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DAHA FAZLA VİRÜSE MARUZ KALMAK
Pandori, "İkinci kez enfeksiyon kapma olasılığı, Covid 19 bağışıklığını anlama noktasında ciddi çıkarımlar yapmamızı sağlayacak" dedi.
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Doktor Mark Pandori, hastalığı geçiren kişilerin de kurallara uyarak, sosyal mesafe, maske ve el yıkamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
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Nevada vakası, vücudun bağışıklık geliştirmesi nedeniyle ikinci kez hastalığın daha kolay atlatılacağı tezini de sorgulatıyor.
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Bu vakanın neden ikinci kez hastalığı daha ciddi geçirdiği bilinmiyor. Daha fazla doz virüse maruz kalmış olmak, ihtimallerden biri olarak gösteriliyor.
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BBC sağlık muhabiri James Gallagher, vaka ile ilgili yazdığı analizde, ikinci kez enfeksiyon kapmanın, 38 milyonu aşan vaka arasında çok az rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor.
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Hong Kong, Belçika ve Hollanda'daki ikinci enfeksiyon vakalarında, hastalığın ikinci seyri daha şiddetli değildi.
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Ekvador'daki bir örnek, ABD ile benzerlik gösterse de o vakada da hastaneye yatmaya gerek olmamıştı.
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James Gallagher, ülkelerin ikinci dalgaları yaşaması nedeniyle, bağışıklık konusunda daha net bir resim ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor.
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Salgınla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisi uygulanması yönündeki görüşlere sert tepki gösteren Ghebreyesus, "Öncelikle, Covid-19 bağışıklığı hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman bir pandemiye yanıt verme stratejisi olarak sürü bağışıklığı kullanılmamıştır. Bilimsel ve etik açıdan sorunludur." dedi.